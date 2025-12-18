River hoy: Fausto Vera será el primer refuerzo para Gallardo, salida encaminada y dinero a invertir en Ascacibar

Solo faltan dos días para que River de inicio a la pretemporada, tomando ventaja en esa vuelta a los entrenamientos de la amplia mayoría de los equipos que competirán en la temporada 2026 de la Liga Profesional, por decisión de Marcelo Gallardo tras la temprana eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Para el momento del reencuentro, El Millonario podría incluso tener cerrados sus dos primeros refuerzos por haber encaminado las negociaciones en las últimas horas, pero también podría ver salir a algunos integrantes del plantel actual que están llamados a los entrenamientos desde el 20 de diciembre.

Fausto Vera, el primero en llegar

Fausto Vera ya se encuentra en Argentina y en las próximas horas se hará la revisión médica y se sumará a los entrenamientos de River desde el 20 de diciembre. El jugador que llega procedente de Atlético Mineiro firmará contrato por un año, a préstamo y con opción de compra.

Fue la comunicación de Jorge Sampaoli en el club brasileño, informándole que le tocaría correr desde atrás el año próximo, lo que terminó de convencer al exjugador de Argentinos Juniors de recalar en el Millonario a través de una cesión.

Fausto Vera será el primer refuerzo para el River 2026. (Getty).

Boselli puede volver a Uruguay

Sebastián Boselli no acumuló muchos partidos en este semestre y por esa razón ve con buenos ojos el interés de Peñarol en sumarlo para reforzar el plantel con el que competirá en una nueve edición de la Copa Libertadores, torneo del que River no participará en 2026.

Si bien todavía no hubo una oferta formal por el futbolista, la intención del Millonario sería venderlo, aunque tampoco están negados a que pueda salir a préstamo para sumar mayor rodaje del que tuvo el último semestre.

La oferta por Ascacibar

River ya dio forma a una oferta para hacer del fichaje de Santiago Ascacibar que podría hacer llegar pronto a Estudiantes de La Plata. Para quedarse con el mediocampista elegido para reforzar una posición en la que Gallardo no ha encontrado todavía al hombre ideal, se desembolsarían 6 millones de dólares.

Según pudo saber Bolavip, ese monto cubriría las expectativas del flamante campeón del Torneo Clausura. Además, el propio Juan Sebastián Verón viene de reconocer que no harán locuras para retenerlo si el jugador quiere marcharse.

