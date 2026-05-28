Jugador por jugador: los puntajes de Boca tras la caída ante Universidad Católica y la eliminación de la Copa Libertadores

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize tras la dura derrota en La Bombonera.

Leandro Brey (5): Nada que hacer en el gol de Universidad Católica, que fue el único tiro al arco que recibió. De ahí en adelante, se limitó a cortar algún que otro centro sin peligro.

Malcom Braida (4): En su tercer partido de titular como lateral derecho, el ex San Lorenzo no pudo desnivelar ofensivamente, dejando en claro que se siente más cómodo del otro lado.

Lautaro Di Lollo (4): Escasas intervenciones defensivas ante un rival que atacó poco. El gol lo agarró volviendo de una pelota parada a favor. Esta vez, ofensivamente, no pudo imponerse por arriba.

Marco Pellegrino (4): Tuvo de derecha uno de los pocos tiros al arco de Boca en el partido. Defensivamente casi no fue exigido. Salió a los 15′ del segundo tiempo para el ingreso de Ángel Romero.

Lautaro Blanco (3): Poco del lateral izquierdo, que estuvo lejos de ser efectivo cuando pasó al ataque. Arancibia le tapó el perfil izquierdo y aún así intentó -sin éxito- desbordar.

Ander Herrera (3): Se lo notó falto de fútbol y limitado desde lo físico. Fue reemplazado en el entretiempo.

Publicidad

Milton Delgado (2): Falló en duelos por arriba y por abajo y estuvo impreciso con la pelota. Poco del mediocampista central que bajó su nivel en la recta final del semestre.

Leandro Paredes (3): Sintió una molestia en la entrada en calor y se notó. Lejos de la influencia en el juego que mostró desde su llegada. Esta vez, tampoco pudo aportar desde la pelota parada.

Tomás Aranda (5): Con apenas 19 años, el juvenil las pidió todas en una noche caliente e intentó desnivelar. Aunque no haya podido marcar la diferencia, fue de lo poco rescatable del equipo.

Publicidad

Exequiel Zeballos (5): Al igual que Aranda, buscó desequilibrar pero falló en el toque final. Pudo haber sido su último partido en Boca.

Milton Giménez (2): Muy poco del delantero, que no pudo imponerse en los duelos físicos contra los centrales chilenos. Tan difícil fue su noche que Ubeda lo sacó faltando 10 minutos y con el equipo necesitando dos goles.

Alan Velasco (4): Ingresó en el entretiempo y, más allá de sus buenas intenciones, no marcó diferencia en cada una de sus intervenciones. Tuvo en sus pies una contra valiosa y se apuró.

Publicidad

Ángel Romero (5.5): Con Merentiel entre algodones, entró para cargar el área y fue el que más chances generó. Le anularon un gol por estar ligeramente adelantado.

Miguel Merentiel (-): Jugó pocos minutos.