Jugador por jugador: los puntajes de Boca tras la derrota ante Barcelona por la Copa Libertadores

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize tras el encuentro en Guayaquil.

Leandro Brey (-): Salió lesionado en el primer tiempo y tuvo que ser reemplazado por García. No recibió tiros al arco durante su estadía en la cancha.

Marcelo Weigandt (4): Poco trabajo defensivo a lo largo del partido para el Chelo, que atacó más de lo habitual. Tuvo una clara para patear al arco y eligió tirar un centro.

Lautaro Di Lollo (6): Sólido partido del 2 de Boca, firme por arriba y por abajo.

Ayrton Costa (5): En un encuentro donde a Boca lo atacaron poco, se ganó una amarilla innecesaria por una infracción.

Lautaro Blanco (5): Se cargó de infracciones innecesarias cuando la pelota parada no era negocio defensivamente en el primer tiempo. En el segundo, no pudo desequilibrar ni centrar con precisión.

Santiago Ascacibar (1): Insólita expulsión pasada la media hora de juego, que no tuvo nada que ver con el campo de juego. Dejó al equipo con 10 en una noche que venía complicada para el Xeneize.

Milton Delgado (5): Flojo partido del volante central, que pareció lesionarse en la etapa inicial y finalmente siguió en cancha.

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Leandro Paredes (6.5): Sin brillar, fue el jugador más claro de Boca, pasando siempre la pelota para adelante con ventaja para sus compañeros.

Tomás Aranda (6): En un partido difícil para encarar, estuvo muy fino con los pases filtrados. Increíblemente fue el primer cambio.

Miguel Merentiel (3): Mal partido de la Bestia, que se volcó por la derecha tras la expulsión a Ascacibar. Falló una chance muy clara que pudo haber cambiado la historia.

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Milton Giménez (5): Aguantó un par de pelotas en el primer tiempo y le llegaron pocas en el segundo. No pudo empujar una en la que lo buscó Zeballos.

Javier García (6): No tuvo responsabilidad en el gol y tapó un gran mano a mano sobre el final. Volvió a atajar después de dos años.

Alan Velasco (5): Intentó encarar en su ingreso, pero le faltó claridad de tres cuartos para adelante.

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Exequiel Zeballos (5): Entró con ganas, pero falló en la finalización.

Ángel Romero (-): Entró sobre el final.