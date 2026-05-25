El campeón del mundo fue contundente al ser consultado sobre una posible vuelta al fútbol argentino y enfrió cualquier tipo de ilusión de Juan Román Riquelme

Mientras Boca se prepara para jugarse su futuro internacional ante Universidad Católica, el jueves por la Copa Libertadores, la dirigencia no le quita el ojo de encima al próximo mercado de pases. Sin embargo, uno de los nombres que desde hace meses los rumores lo marcaban como uno de los grandes sueños del Xeneize, quedó prácticamente descartado. Y es que Nahuel Molina aseguró que no tiene pensado regresar al fútbol argentino.

El lateral derecho del Atlético de Madrid arribó al país este lunes, a la espera del anuncio de la lista de convocados de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 y, en ese contexto. Y mientras se retiraba del aeropuerto, fue consultado por la chance de volver a vestir la camiseta de Boca en el corto plazo. Su respuesta fue clara y contundente.

“¿Volver al fútbol argentino? Por ahora no lo tengo pensado. Sigo contento, estoy muy bien en mi club y tengo contrato ahí”, expresó Molina ante los medios en su llegada a Ezeiza. Su contrato con el Colchonero se extiende hasta mediados de 2027 y terminá la temporada siendo una pieza importante del equipo luego de un inicio con poco ritmo, un factor que posiblemente influya en su deseo de mantenerse en Europa.

Por lo pronto, Molina sigue enfocado en recuperarse plenamente de la lesión que arrastró durante las últimas semanas y en llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. “Me estoy recuperando muy bien de la lesión, estoy muy tranquilo y todavía tengo tiempo”, explicó el lateral surgido futbolísticamente en Boca.

Molina dejó en claro su intención de mantenerse en el fútbol europeo después del Mundial (Getty Images).

Nahitan Nández aparece como alternativa

Con el panorama de Molina prácticamente descartado, en el Mundo Boca no bajan los brazos en su intención de contratar un lateral derecho, posición que el cuerpo técnico y la dirigencia entienden como prioritaria para el segundo semestre. Por eso, ya comenzaron a ganar fuerza otras opciones. Una de ellas es la de Nahitan Nández, quien actualmente se desempeña en el fútbol saudí.

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De todos modos, su potencial regreso a La Ribera tampoco se presenta sencilla. “Lo de Boca es algo más que nada que se tiene que mover el equipo por él. Hoy lo veo medio difícil, igual él tiene un amor por Boca. Es muy pasional”, aseguró sobre esta posibilidad”, expresó el representante del propio futbolista en las últimas horas.

Nández, una de las opciones de Boca para reforzar el equipo en el segundo semestre (Getty Images).

Además, reveló que el futbolista recibió una propuesta de renovación tras una temporada destacada. “Recibimos una oferta para renovar, el técnico está muy contento. Él está peleando ahora para ser el mejor jugador del equipo y de la liga. Tuvo un gran año”, sostuvo. De todas formas, en la balanza puede pesar un deseo futbolístico del jugador: volver a quedar bajo el radar de la Selección de Uruguay, luego de que Marcelo Bielsa sorprendiera y no lo convocara al Mundial.

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