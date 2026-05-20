Malcolm Braida descargó contra Jesús Valenzuela tras el 1 a 1 de Boca vs. Cruzeiro

El futbolista xeneize apuntó contra el arbitraje del venezolano tras el empate en la Bombonera. "No se mide con la misma vara", expresó.

Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro por la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 y ahora debe esperar el resultado de Universidad Católica que recibirá a Barcelona de Guayaquil este miércoles, para saber qué panorama le queda para la última fecha en la que se jugará la clasificación a los Octavos de Final.

Pero más allá de lo estrictamente futbolístico y del empate (con goles de Miguel Merentiel y de Fagner Conserva Lemos), lo que quedó en exposición fue la labor del árbitro Jesús Valenzuela por tres situaciones puntuales que incidieron directamente en el resultado y que en todos los casos perjudicaron a Boca.

Primero, en la secuencia previa al empate del elenco brasilero la pelota impacta en la mano de Kaiki Bruno, que al continuar con la posesión asistió a Fagner. Segundo, sancionó un presunto contacto en la mano de Milton Delgado en lo que hubiera sido el 2 a 1 del Xeneize mediante Miguel Merentiel. Y tercero, lo que detonó la furia de los jugadores del equipo de Claudio Úbeda: sobre el pitido final la pelota pegó claramente en el brazo extendido de Lucas Romero dentro del área defendida por el Cruzeiro, pero ni el juez de campo ni el VAR lo consideraron para señalar la pena máxima.

A propósito de la mano que sí se cobró para el lado del Cruzeiro y las que no se tuvieron en cuenta para el lado de Boca, el que hizo su descargo fue Malcolm Braida en una conversación que mantuvo con Fox Sports: “Nos queda esa sensación rara del final, un poco injusta, donde creemos que no se mide con la misma vara esas jugadas similares. Para Boca no es y para los rivales sí. En la de ellos ni siquiera se toma el tiempo para revisarlo y lo termina rápido para desligarse. Eso es lo que molesta, porque hicimos un gran esfuerzo y te da mucha bronca”.

De igual modo, más allá de la indignación, el jugador que está ocupando el puesto de lateral por derecha ya piensa en lo que será el duelo de la sexta fecha contra Universidad Católica en la Bombonera: ”Tenemos otra final por delante y nos vamos a seguir tirando de cabeza, como siempre”.

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¿Cuándo juega Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores?

Boca se juega la última chance para clasificar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2026 el próximo jueves 28 de mayo desde las 21:30 horas en la Bombonera frente a Universidad Católica.