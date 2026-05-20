El Xeneize igualó 1 a 1 ante Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y se jugará la clasificación en la última jornada.

Miércoles de máxima tensión en La Bombonera. Boca recibió a Cruzeiro por la Copa Libertadores con la misión de sumar de a tres para acomodarse en su grupo y encaminar la clasificación. Si bien los de Úbeda comenzaron arriba en el marcador, en la segunda mitad lo igualaron los brasileños y el marcador quedó 1 a 1. Sin dudas, el gran protagonista de la jornada fue Jesús Valenzuela, el árbitro del encuentro que no tuvo una buena noche.

Fue un duelo con varias polémicas, pero la más clara fue la mano de Lucas Romero dentro del área que podría haber significado penal para Boca. Valenzuela decidió no cobrar nada y el duelo terminó 1 a 1. De esta manera, el Xeneize quedó obligado a ganarle a Universidad Católica en la última jornada para asegurar su clasificación. Un empate podría dejarlo afuera y derrota lo deja sin chances.

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la inclusión de Malcom Braida en el once inicial jugando de lateral por derecha. Una apuesta de Claudio Úbeda que salió bien, ya que el ex San Lorenzo fue uno de los mejores de la cancha en el empate ante Cruzeiro.

Malcom Braida. (Foto: Prensa Boca).

Elogios de los hinchas

A través de las redes sociales, muchos hinchas de Boca destacaron el partido de Malcom Braida como lateral por derecha. Muchos de los comentarios fueron en la línea de un descubrimiento -al verlo en esa posición que no es la suya natural-, otros le pidieron perdón por las críticas realizadas en el pasado y también estuvieron los que apostaron por los memes: hubo uno que lo comparó con Cafú.

Braida habló tras el empate de Boca

En diálogo con Fox Sports, Malcom Braida afirmó: “Nos queda esa sensación rara del final, un poco injusta, donde creemos que no se mide con la misma vara esas jugadas similares. Para Boca no es y para los rivales sí. En la de ellos ni siquiera se toma el tiempo para revisarlo y lo termina rápido para desligarse. Eso es lo que molesta, porque hicimos un gran esfuerzo y te da mucha bronca”.

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Elogios a Braida en las redes

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