Claudio Úbeda no solo define al acompañante de Miguel Merentiel: la nueva posición que tendría Malcom Braida en Boca

El lateral izquierdo con pasado en San Lorenzo tiene la chance de ser titular ante Cruzeiro, el próximo martes.

Después de lo que fue la caída de Boca frente a Huracán, que lo dejó afuera del Torneo Apertura, el elenco comandado por Claudio Úbeda comenzó a focalizarse de lleno en lo que será el encuentro de este martes 19 de mayo ante Cruzeiro, por la fecha 5 de la Copa Libertadores.

Sin la presencia de Adam Bareiro, quien sufrió un doble desgarro y peligra su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección de Paraguay, además de que tampoco estará Santiago Ascacíbar por lo que fue su expulsión en Ecuador contra Barcelona SC, en el cuerpo técnico analizan algunas variantes.

El Xeneize está obligado a conseguir la victoria para evitar complicaciones a la hora de la clasificación hacia los octavos de final, por lo que necesitarán ganar la tenencia del balón y no rifarlo tanto para no correr demás. A raíz de ello, Ander Herrera gana terreno por sobre Tomás Belmonte a la hora de cubrir el hueco que el Ruso Ascacíbar dejó vacante.

Si bien la mirada está puesta en el mediocampo y también en el ataque, se puede generar una enorme sorpresa a través de la nueva posición que ocuparía Malcom Braida. Y es que el lateral izquierdo tiene poco lugar en su puesto natural porque Lautaro Blanco rinde con creces. Por eso mismo, Úbeda incursionaría con el ex San Lorenzo en el sector opuesto.

Malcom Braida en el partido entre Boca y Huracán.

El flojo desempeño que viene teniendo Marcelo Weigandt, a quien reemplazó contra el Globo, además de que Juan Barinaga no viene siendo opción también por bajo rendimiento, genera que Braida se cambie de banda. Y no es un lugar que no conozca, ya que lo hizo anteriormente en sus otros clubes.

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De aquí al día del partido en La Bombonera, habrá más entrenamientos donde Úbeda buscará aceitar la nueva posición de Braida, quien empieza a ganar terreno para ser titular. Mientras tanto, también analizarán a otros jugadores para definir la formación.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

DATOS CLAVES

Claudio Úbeda prepara el partido de Boca contra Cruzeiro para el 19 de mayo .

prepara el partido de contra Cruzeiro para el . Adam Bareiro sufrió un doble desgarro y es baja confirmada frente al equipo brasileño.

sufrió un y es baja confirmada frente al equipo brasileño. Ander Herrera y Malcom Braida se perfilan como titulares en el esquema de Boca.