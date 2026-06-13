La estrategia de Boca para convencer a San Lorenzo por Romaña y el antecedente que complica la novela

En el Xeneize están convencidos de que el colombiano es un refuerzo necesario para la defensa, pero también son conscientes que, una vez más, El Ciclón no se los pondrá fácil.

Apenas llegó a Buenos Aires para quedar a disposición de dar inicio a su segundo ciclo como entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena hizo hincapié en la necesidad de hacer incorporaciones para seguir jerarquizando el plantel. Ese diagnóstico coincide con el de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, que ya trabaja en la incorporación de Jhohan Romaña para reforzar la defensa.

El contacto con el futbolista colombiano ya se concretó, pero a diferencia de los rumores que circularon no hubo ninguna oferta formal que llegara a San Lorenzo. Por el contrario, todas las gestiones se están haciendo con el representante de por medio, por lo que no parecen dadas todavía las condiciones para una rápida resolución.

Lo que es seguro es que Boca quiere contar con Romaña y, por ende, se entiende que su fichaje también fue avalado por Arruabarrena. Pero los antecedentes negociando con El Ciclón no son los mejores y todavía está fresca la novela del frustrado arribo de Alexis Cuello.

En el Xeneize saben que además del visto bueno del jugador para sumarse, hay otro aspecto que puede jugarle a favor y es el hecho de que so contrato con El Ciclón finaliza en diciembre de este año, algo que sin dudas influye en su valor. La dirigencia del club de Boedo quiere sentarse a negociar con el el colombiano la renovación, pero todavía no hubo avances en ese sentido.

La de Romaña apunta a ser una de las novelas del mercado para Boca.

Cabe recordar que Jhohan Romaña también estuvo cerca de arribar a River en el pasado reciente. El propio jugador reconocería su deseo de pasar al Millonario cuando las negociaciones terminaron después de varias semanas, sin que existiera acuerdo entre el ofrecimiento que se hizo desde Núñez y las pretensiones económicas de San Lorenzo.

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¿Por qué no llegó Cuello a Boca?

Boca estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Alexis Cuello en el pasado mercado, o al menos se sintió cerca de estarlo. También había logrado por ese entonces el aval del jugador para avanzar y sí llegó a presentar una oferta formal que en San Lorenzo rechazaron, manteniéndose firmes en la postura de no abrirle las puertas por menos del valor de su cláusula de rescisión, de 6 millones de dólares.

El Xeneize apostó a que el delantero pudiera ejercer presión para poder sacarlo de Boedo por una suma inferior, pero del otro lado fueron inflexibles hasta que Juan Román Riquelme tomó la decisión de poner fin a las negociaciones y buscar otras alternativas.

Data clave

Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo como director técnico de Boca Juniors.

inició su segundo ciclo como director técnico de Boca Juniors. Jhohan Romaña tiene contrato vigente con San Lorenzo hasta diciembre de este año.

tiene contrato vigente con San Lorenzo hasta diciembre de este año. San Lorenzo exige 6 millones de dólares por la cláusula de Alexis Cuello.