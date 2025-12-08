Es tendencia:
La inesperada afirmación sobre la chance de que Pep Guardiola dirija a Boca: “Lo paga sin problemas”

Con Claudio Úbeda en la cuerda floja, Guillermo Moreno aportó un dato a favor del Xeneize en caso de que salga a buscar un nuevo entrenador.

Por Agustín Vetere

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City.
© GettyPep Guardiola, entrenador de Manchester City.

De la noche a la mañana, los planes de Boca Juniors para 2026 ahora están repletos de dudas. Cuando parecía que la continuidad estaba asegurada para Claudio Úbeda, la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura hoy lo dejó sin certezas.

Aunque el Xeneize cerró el año con la clasificación para la Copa Libertadores 2026, terminó otra temporada sin títulos y la manera de caer ante la Academia deja a Úbeda con un pie afuera del club de la Ribera. Como siempre, Juan Román Riquelme tendrá la última palabra en las próximas semanas.

Mientras se define la situación de Sifón y su cuerpo técnico, los nombres disponibles para ocupar el rol de director técnico de Boca empiezan a aflorar. Sin embargo, tras el partido ante Racing, se mencionó una figura que nadie tenía en carpeta.

Es que Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio Interior de la República Argentina hasta 2013, deslizó en una entrevista con Crónica que Boca debería aprovechar la actualidad del dólar, planchado en el país, para buscar a una figura internacional como Pep Guardiola.

“Con este tipo de cambio lo podés traer a Guardiola. Lo trae a Guardiola y Boca lo paga sin problemas”, soltó Moreno, recientemente condenado e inhabilitado por la Corte Suprema para ejercer cargos públicos. “Ahora, después… Cuando sube el dólar, olvidate. ¿Cómo lo vas a pagar?”, agregó entre risas en caso de que el panorama actual no se sostenga.

Pep Guardiola, uno de los entrenadores con mayor salario del planeta

No se vio en TV: el consejo que Úbeda desechó de su ayudante antes de sacar a Zeballos en la derrota de Boca ante Racing

No se vio en TV: el consejo que Úbeda desechó de su ayudante antes de sacar a Zeballos en la derrota de Boca ante Racing

El exDT de Barcelona y Bayern Múnich atraviesa su 10° temporada al frente de Manchester City, el ciclo más extenso de su carrera como entrenador. El catalán llevó a los Citizens a la gloria y les brindó 18 títulos, incluyendo 6 Premier Leagues y una Champions League.

Todos esos méritos hoy lo posicionan como uno de los entrenadores mejores pagos de todo el mundo. Según Sports Illustrated, Pep recibe más de 24 millones de euros por temporada, solo superado por Simone Inzaghi (25 millones en Al Hilal) y Diego Simeone (30 millones en Atlético de Madrid).

Datos clave

  • Claudio Úbeda quedó en duda en Boca tras la eliminación ante Racing.
  • Guillermo Moreno sugirió contratar a Pep Guardiola aprovechando el valor del dólar.
  • Pep Guardiola percibe más de 24 millones de euros anuales en Manchester City.
agustín vetere
Agustín Vetere

