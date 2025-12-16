Boca está buscando reforzarse para encarar el próximo año, donde volverá a disputar la Copa Libertadores. Mientras en la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme todavía no oficializan la continuidad de Claudio Úbeda, junto a Marcelo Delgado observan diferentes futbolistas para mejorar el plantel.

Uno de los apuntados es Gastón Hernández, defensor central y capitán de San Lorenzo, pero hasta el momento no realizaron ningún movimiento para sacarlo del Bajo Flores. Pero no es el único jugador que pretenden del elenco que dirige Damián Ayude.

En las últimas horas, BOLAVIP pudo saber que Alexis Cuello está en carpeta y lo analizan. Si bien no es una de las prioridades para jerarquizar la delantera, podría transformarse en una opción. Mientras tanto, saben que Inter Miami sigue detrás de los pasos del futbolista nacido en Dock Sud, que se formó en Racing y tuvo un paso a préstamo por Barracas Central.

Cabe destacar que el Xeneize no es el único equipo grande del país que sigue los pasos de Cuello, ya que también forma parte de la carpeta de Gustavo Quinteros para Independiente. Pese a ello, los de Avellaneda no hicieron ninguna oferta ni sondearon al entorno del jugador para saber en qué condiciones podría salir del Bajo Flores.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. (Prensa San Lorenzo)

El drama que vivió Alexis Cuello en San Lorenzo

Tiempo antes de que Estudiantes de La Plata se coronara en el Torneo Clausura, los jugadores de San Lorenzo realizaron diferentes medidas de fuerza para reclamar sus respectivos salarios. Alexis Cuello fue uno de los que intimó al club azulgrana.

Publicidad

Publicidad

ver también La condición que Boca le puso a Dybala para ficharlo en enero

ver también Racing busca a Milton Giménez y Lucas Blondel

El delantero, que tiene contrato hasta 2027, reclamó una deuda cercana a los 75.000 dólares. En este caso, el futbolista solicitó que le abonaran cerca de tres meses de salario, y la intimación no se hizo vía Agremiados, sino de manera directa al club. Por eso mismo, no corre riesgo de quedar en libertad de acción.

DATOS CLAVES