Alineaciones de Talleres y Belgrano por la Torneo Clausura: formaciones probables

Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Talleres vs. Belgrano este domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Talleres y Belgrano

Talleres:

Matias Gomez (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Mateo Cáceres (lesión de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Iker Álvarez (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Agustín Álvarez (expulsión; vuelve en 2 fechas)

Alexandro Maidana (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Belgrano:

Agustin Falcon (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Adrian Sporle (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)

Adrian Sanchez (lesión isquiotibial; vuelve a principios de octubre de 2026)

Thiago Cardozo (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Cómo llegan Talleres y Belgrano

Talleres viene de caer 1-3 ante Instituto y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Belgrano viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Talleres y Belgrano

Talleres (3-5-2): Ezequiel Unsain, Valentin Fascendini, Roman Daniel Riquelme, Matias Catalan, Gabriel Baez, Juan Sforza, Federico Fattori, Franco Cristaldo, Augusto Schott, Rick, Valentin Depietri. DT: Omar De Felippe.

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Belgrano (4-2-3-1): Manuel Matias Vicentini, Federico Ricca, Lisandro Lopez, Leonardo Morales, Alcides Benitez, Lucas Zelarayan, Franco Vazquez, Santiago Longo, Nicolas Fernandez, Juan Velazquez, Emiliano Rigoni. DT: Ricardo Zielinski.

Suplentes de Talleres: Santino Barbi, Timoteo Chamorro, Matias Galarza, Diego Valoyes, Giovanni Baroni, Thiago Baroni, Emiliano Chiavassa, Lautaro Ortiz, Santiago Fernandez, Valentin Davila.

Suplentes de Belgrano: Luis Alexis Maldonado, Agustin Griguol, Ramiro Hernandes, Lucas Passerini, Francisco Gonzalez Metilli, Alvaro Ocampo, Santino Gatti, Gonzalo Zelarayan, Lautaro Ismael Gutierrez, Agustin Bono, Joaquin Flandes.

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La previa de Talleres y Belgrano: todo lo que hay que saber