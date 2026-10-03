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Torneo Clausura

Alineaciones de Talleres y Belgrano por la Torneo Clausura: formaciones probables

Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Talleres Cordoba vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura
Talleres Cordoba vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura

Se viene Talleres vs. Belgrano este domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Talleres y Belgrano

Talleres:

  • Matias Gomez (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Mateo Cáceres (lesión de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Iker Álvarez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
  • Agustín Álvarez (expulsión; vuelve en 2 fechas)
  • Alexandro Maidana (ausencia; vuelve en 1 fecha)
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Belgrano:

  • Agustin Falcon (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Adrian Sporle (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)
  • Adrian Sanchez (lesión isquiotibial; vuelve a principios de octubre de 2026)
  • Thiago Cardozo (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Cómo llegan Talleres y Belgrano

Talleres viene de caer 1-3 ante Instituto y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Belgrano viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Talleres y Belgrano

Talleres (3-5-2): Ezequiel Unsain, Valentin Fascendini, Roman Daniel Riquelme, Matias Catalan, Gabriel Baez, Juan Sforza, Federico Fattori, Franco Cristaldo, Augusto Schott, Rick, Valentin Depietri. DT: Omar De Felippe.

Belgrano (4-2-3-1): Manuel Matias Vicentini, Federico Ricca, Lisandro Lopez, Leonardo Morales, Alcides Benitez, Lucas Zelarayan, Franco Vazquez, Santiago Longo, Nicolas Fernandez, Juan Velazquez, Emiliano Rigoni. DT: Ricardo Zielinski.

Suplentes de Talleres: Santino Barbi, Timoteo Chamorro, Matias Galarza, Diego Valoyes, Giovanni Baroni, Thiago Baroni, Emiliano Chiavassa, Lautaro Ortiz, Santiago Fernandez, Valentin Davila.

Suplentes de Belgrano: Luis Alexis Maldonado, Agustin Griguol, Ramiro Hernandes, Lucas Passerini, Francisco Gonzalez Metilli, Alvaro Ocampo, Santino Gatti, Gonzalo Zelarayan, Lautaro Ismael Gutierrez, Agustin Bono, Joaquin Flandes.

La previa de Talleres y Belgrano: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes
  • Historial: 32 cruces — Talleres ganó 7, Belgrano ganó 8 y empataron 17
  • Último antecedente: 09/05/2026: Talleres 0-1 Belgrano
  • Próximo partido de Talleres: vs. Independiente, lunes 12 de octubre
  • Próximo partido de Belgrano: vs. Racing, domingo 11 de octubre
Redacción Bolavip
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