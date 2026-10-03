Alineaciones de Talleres y Belgrano por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Talleres vs. Belgrano este domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Talleres y Belgrano
Talleres:
- Matias Gomez (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Mateo Cáceres (lesión de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Iker Álvarez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Agustín Álvarez (expulsión; vuelve en 2 fechas)
- Alexandro Maidana (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Belgrano:
- Agustin Falcon (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Adrian Sporle (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Adrian Sanchez (lesión isquiotibial; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Thiago Cardozo (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Cómo llegan Talleres y Belgrano
Talleres viene de caer 1-3 ante Instituto y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Belgrano viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Talleres y Belgrano
Talleres (3-5-2): Ezequiel Unsain, Valentin Fascendini, Roman Daniel Riquelme, Matias Catalan, Gabriel Baez, Juan Sforza, Federico Fattori, Franco Cristaldo, Augusto Schott, Rick, Valentin Depietri. DT: Omar De Felippe.
Belgrano (4-2-3-1): Manuel Matias Vicentini, Federico Ricca, Lisandro Lopez, Leonardo Morales, Alcides Benitez, Lucas Zelarayan, Franco Vazquez, Santiago Longo, Nicolas Fernandez, Juan Velazquez, Emiliano Rigoni. DT: Ricardo Zielinski.
Suplentes de Talleres: Santino Barbi, Timoteo Chamorro, Matias Galarza, Diego Valoyes, Giovanni Baroni, Thiago Baroni, Emiliano Chiavassa, Lautaro Ortiz, Santiago Fernandez, Valentin Davila.
Suplentes de Belgrano: Luis Alexis Maldonado, Agustin Griguol, Ramiro Hernandes, Lucas Passerini, Francisco Gonzalez Metilli, Alvaro Ocampo, Santino Gatti, Gonzalo Zelarayan, Lautaro Ismael Gutierrez, Agustin Bono, Joaquin Flandes.
La previa de Talleres y Belgrano: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 4 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes
- Historial: 32 cruces — Talleres ganó 7, Belgrano ganó 8 y empataron 17
- Último antecedente: 09/05/2026: Talleres 0-1 Belgrano
- Próximo partido de Talleres: vs. Independiente, lunes 12 de octubre
- Próximo partido de Belgrano: vs. Racing, domingo 11 de octubre