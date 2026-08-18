Alineaciones de Independiente Rivadavia y Fluminense para el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

En Mendoza, argentinos y brasileños dirimen el pasaje rumbo a los cuartos de final del certamen continental. En la ida fue empate 0-0.

Este martes, en el marco del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Independiente Rivadavia y Fluminense se encuentran frente a frente con el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza como testigo y como escenario. Un duelo que promete ser realmente intenso.

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No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, brasileños y argentinos ya se vieron las caras en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la ida de dicha instancia del certamen continental. En ese entonces, reinaron la paridad y el equilibrio de principio a fin y el marcador culminó cerrándose con un empate 0-0.

Las probables formaciones de Independiente Rivadavia y Fluminense

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Alex Arce y Maximiliano Salas.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio da Silva, Thiago Silva, Guilherme Arana; Hércules, Mattheus Martinelli, Nonato; Hulk, Rodrigo Castillo y Yeferson Soteldo.

La previa de Independiente Rivadavia vs. Fluminense

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