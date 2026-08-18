Polémica en Chelsea: un hincha le mostró una bandera de las Islas Malvinas a Enzo Fernández

En el amistoso ante Real Sociedad ocurrió un momento particular con el volante que ingresó en el segundo tiempo.

En su regreso a Chelsea luego de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Enzo Fernández vivió una situación particular con los hinchas de su equipo debido a que una parte de ellos lo aplaudió en su ingreso al campo de juego, mientras que otro sector lo abucheó.

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Además, en el momento en el que ingresó a la cancha en el amistoso que terminó con victoria 3 a 1 frente a Real Sociedad, un fanático de Chelsea mostró una bandera de las Islas Malvinas para reavivar la polémica del partido entre Argentina e Inglaterra por la semi de la Copa del Mundo.

Esta imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales, ya que hinchas capturaron el momento en el que levantaron la bandera, y hasta citaron al argentino en su cuenta de Instagram con el fin de que vea esta provocativa situación ocurrida en Stamford Bridge.

La bandera que le mostraron a Enzo Fernández en el amistoso de Chelsea.

El motivo de este enojo por parte de los hinchas de Chelsea con el futbolista argentino se debe a lo ocurrido en el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, en el que el ex River convirtió el 1 a 1 parcial y festejó de manera particular, con gestos de Topo Gigio incluido.

Por esta situación, medios británicos catalogaron a Fernández como el “enemigo número 1”, a tal punto que también pidieron por su salida en este mercado de pases. En este sentido, Manchester City sigue de cerca su situación para incorporarlo ante la salida de Rodri al Barcelona.

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Cuándo debuta Chelsea por la Premier League

El elenco comandado por Xabi Alonso iniciará su camino en el certamen local el próximo lunes 24 de agosto, cuando desde las 16.00 horas de Argentina visite al Fulham en el Craven Cottage con el arbitraje de John Brooks.

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