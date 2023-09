Boca volvió a ganar después de varios partidos y, con Lanús en el horizonte, el equipo retomará los trabajos. Las repercusiones del 3 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero marcan las primeras novedades del equipo de la Ribera en este miércoles 20 de septiembre. Las repasamos.

Almirón desactivó los rumores de “mala relación” con el plantel

El DT fue consultado por las versiones que hablaban de internas o una mala relación con sus dirigidos y fue contundente.

“La verdad no sabía de qué se hablaba eso. No leo mucho, no veo mucho. Solamente me enfoco en lo que pasa en el día a día. La relación con los jugadores es de entrenarlos, de preparar el partido que sigue, de elegir… Todos estamos para lo mismo acá”, resaltó en conferencia de prensa.

La descarga de Lucas Janson tras su primer gol en Boca: “Venía fastidioso”

Finalizado el encuentro, el delantero de 29 años expresó sus sensaciones por la victoria y también por ese gol que, siente, le permitirá jugar más liberado de ahora en adelante. “Nos vamos contentos porque hicimos un gran partido. Se lograron los tres puntos que es lo que vinimos a buscar. Ahora hay que pensar en lo que viene”, señaló.

Y agregó: “La verdad que venía fastidioso, porque venía errando mucho. Venía mal. Pero por suerte se me pudo abrir el arco, así que estoy contento. Tenemos un gran plantel, un gran grupo, y tenemos que estar a disposición para que Jorge (Almirón) decida”.

Benedetto bromeó por su cambio de look

Una vez consumada la victoria, el goleador rompió el silencio y bromeó sobre esta situación.

“Estoy contento… Ahora cuando me quiera dejar crecer el pelo hay que ver si me crece, je”, soltó Darío, que agregó: “Pero vale la pena”. A falta de poco más de una semana para la semifinal vs. Palmeiras, que el goleador se recupere es una enorme noticia para Jorge Almirón y todo el Xeneize.