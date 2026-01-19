Se confirmó el nuevo amistoso de la Selección Argentina, a 4 días de la Finalissima ante España

Bien se sabía desde hace algunas semanas que la Selección Argentina se enfrentará a España para disputar la Finalissima 2026. Sin embargo, se acaba de confirmar un nuevo compromiso apenas 4 días después del duelo estelar: ante Qatar. A través de las redes sociales, el LOC anunció el Qatar Footbal Festival 2026 y reveló los detalles de cada uno de los partidos que se jugarán en Medio Oriente.

El cotejo que pondrá frente a frente a Lionel Messi contra Lamine Yamal por primera vez en la historia del fútbol, es solo uno de los encuentros que se van a llevar a cabo en el país que fue anfitrión en el Mundial de 2022. Es que la cuenta oficial del ente organizador confesó que se disputarán 6 partidos en total, siendo dos de ellos el seleccionado albiceleste el gran protagonista.

Lo cierto es que, según se acaba de confirmar oficialmente, Argentina se medirá con Qatar el 31 de marzo. En lo que será un amistoso internacional de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni regresarán a la tierra conquistada hace poco más de 3 años y jugarán dos duelos consecutivos, siendo el primero de ellos frente a los españoles.

Lionel Messi levantando la Copa del Mundo 2022 en Qatar con la Selección Argentina.

LOC anunció el Qatar Football Festival 2026

Cabe recordar que el partido que mantiene en vilo a todos porque enfrenta al campeón de América y de Europa, siendo al mismo tiempo los máximos candidatos al Mundial, será el próximo 27 de marzo. Allí, en el recordado Estadio Lusail, Argentina y España estarán cara a cara por conseguir la Finalissima, evento organizado por el LOC de Qatar en este flamante Qatar Football Festival 2026.

Ese mismo escenario será el encargado de albergar el duelo entre Argentina y Qatar, apenas un puñado de días más tarde. Sin embargo, también se desarrollarán otros 4 compromisos en esas fechas: Arabia Saudita – Egipto y Qatar – Serbia, el jueves 26 de marzo, además de Egipto – España y Serbia – Arabia Saudita, el lunes 30 de marzo. Todos en territorio qatarí.

Además, hay otros dos ítems importantes a tener en cuenta:

Los paquetes de viaje exclusivos para aficionados internacionales estarán disponibles a partir del 1 de febrero de 2026 , en asociación con Visit Qatar , el organismo oficial de marketing y promoción de Qatar Tourism, y Qatar Airways .

estarán disponibles a partir del , en asociación con , el organismo oficial de marketing y promoción de Qatar Tourism, y . Las entradas para los partidos saldrán a la venta desde el 25 de febrero de 2026 en roadtoqatar.qa.