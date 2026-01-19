Fue campeón con Boca, lo dirigió Bianchi y tras su paso por Europa bajó al Ascenso: la nueva figura de Colegiales

Supo vestir la camiseta de Boca en la era de Carlos Bianchi y festejó títulos. Sin embargo, a Emiliano Insúa no le tembló el pulso para embarrarse en el Ascenso. Sí, aquel lateral que también supo vestir las camisetas de Racing y Vélez, pegó la vuelta al país en un vuelo directo desde Europa: fue confirmado como el refuerzo estrella de un Colegiales que se armó hasta los dientes.

El Tricolor de Munro rompió el chanchito para cerrar su incorporación número 17. Insúa llega tras una última excursión por el ascenso griego en el Athens Kallithea y estampó su firma por una temporada. Con su arribo, el club anhela que su experiencia lidere a un vestuario prácticamente renovado por completo para soñar con pelear cosas importantes en la dura Primera Nacional.

Emanuel Insúa fue presentado como nuevo refuerzo de Colegiales (Prensa Colegiales).

Lo cierto es que su currículum cumple dicho requisito. Debutó de la mano de Julio César Falcioni en 2012, siendo parte del plantel campeón de la Copa Argentina, pero fue el Virrey quien le dio el verdadero espaldarazo. Reconocido por su proyección ofensiva, Insúa logró desplazar a Nahuel Zárate y adueñarse del lateral izquierdo en aquel ciclo, acumulando 43 presencias y dos gritos con la casaca Xeneize.

Un extenso currículum

Tras marcharse de La Ribera en 2015, el hermano menor de Emiliano -también lateral izquierdo de inferiores en Boca y actualmente retirado- construyó una carrera de trotamundos: tuvo pasos en España con Granada, la Serie A con Udinese y en un grande de Grecia como Panathinaikos.

Emanuel Insúa durante su paso por Boca.

En suelo nacional, Insúa no solo defendió a Boca: además de Racing y Vélez, también vistió las camisetas de Newell’s, Aldosivi y Banfield, antes de un último y breve exilio europeo (Racing Ferrol de España y ascenso griego) que ahora llega a su fin. Emanuel aterriza en Munro con casi 360 partidos disputados y 15 goles en su haber. Colegiales suma un apellido de peso, apostando a que la jerarquía de Primera marque la diferencia en el barro del ascenso.

