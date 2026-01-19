Es tendencia:
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: se puede caer el pase de Cuello y ultiman detalles por Hinestroza

Todas las novedades del Xeneize de este lunes 19 de enero, a días del cierre del libro de pases y del inicio del Apertura.

Por Nahuel De Hoz

Marino Hinestroza y Alexis Cuello, los delanteros que pretende Boca.
Mientras espera por el arribo de Marino Hinestroza para que se convierta en el primer refuerzo del plantel que conduce Claudio ÚbedaBoca continúa con las gestiones para intentar cerrar otras incorporaciones bajo la premisa de no desesperarse que ya dejó clara su presidente Juan Román Riquelme.

La información más novedosa en ese sentido fue la de la oferta que hizo el Xeneize para comprar el 60% del pase de Alexis Cuello, algo que desde San Lorenzo salieron a negar públicamente tras el amistoso disputado ante Cerro Porteño de Paraguay este viernes y en Branden 805 no gustó…

Se define la novela de Marino Hinestroza

En cuanto al suspenso por la novela de Marino Hinestroza, Úbeda fue sincero. “Boca hizo su trabajo y está esperando la respuesta. Ojalá se pueda resolver“, contestó en primera instancia. Luego, el Sifón añadió: “Uno siempre quiere que sea lo más rápido posible pero es cuestión de esperar estas horas, que seguramente se va a definir y se pueda sumar lo más rápido al plantel“.

Boca espera por Marino Hinestroza.

Cortocircuito entre Boca y San Lorenzo por Alexis Cuello: el pase a punto de colapsar

Mientras la dirigencia busca destrabar la incorporación de Marino Hinestroza, una novela que lleva semanas de desarrollo, el Xeneize está a punto de bajarse de otra negociación: la que atraviesa con San Lorenzo por Alexis Cuello.

El nombre del delantero está sobre la mesa desde hace algunas semanas y, este sábado, Boca envió un ofrecimiento formal de 2,5 millones de dólares por el 60% de la ficha que le pertenece al Ciclón. Sin embargo, las últimas declaraciones de Sergio Constantino, presidente transitorio del club de Boedo.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo que pretende Boca.

Salomón será vendido

Óscar Salomón, quien había estado cedido en Platense en 2025, será ahora refuerzo de Newell’s que comprará el 50 por ciento de su ficha en un monto que hasta la fecha no fue dado a conocer. Solo restan detalles por resolver antes que la operación por el defensor tucumano de 26 años, campeón del pasado Apertura con El Calamar, se concrete.

Briasco renovó y se fue

Norberto Briasco acaba de irse de Boca nuevamente a préstamo. El extremo tenía contrato hasta fin de año y renovó hasta diciembre de 2027 antes de emigrar a su nuevo destino, que será Barracas Central, en una nueva cesión sin cargo ni opción de compra.

Norberto Briasco, durante su estadía en Boca.

Boca venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso de pretemporada de cara al debut en el Torneo Apertura

Boca venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso de pretemporada de cara al debut en el Torneo Apertura

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

