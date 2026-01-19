Es tendencia:
Casper Ruud reveló el motivo por el que podría abandonar el Australian Open: “La vida es más que el tenis”

El noruego aspira a llegar lejos en el primer Grand Slam del año, pero un acontecimiento en su vida podría sacarlo del torneo.

Por Agustín Vetere

Casper Ruud disputa el Abierto de Australia.
Casper Ruud disputa el Abierto de Australia.

Se desarrolla el cuadro principal del Australian Open y los mejores tenistas del planeta ya se disputan el primer Grand Slam de la temporada. Casper Ruud busca superar la cuarta ronda para redondear su mejor edición en el evento, pero lo está haciendo en medio de una situación especial para él.

Es que su esposa, Maria Galligani, está esperando un bebé y el noruego podría convertirse en padre en cualquier momento. A pesar de este inolvidable momento, su mujer le dio el visto bueno para estar en Australia y Ruud intentará que no sea en vano.

A pesar de ello, el nórdico reconoció que un llamado podría ponerle fin a su participación en el Grand Slam en solo un instante. Así lo reconoció en entrevista con los organizadores del evento tras su debut.

“Es una situación interesante. Tengo que agradecerle a María por dejarme ir, en primer lugar. Sé que está en casa, descansando, preparándose. Salvo cuando estoy jugando un partido, el teléfono está prendido todo el tiempo, a todas las horas del día por si llama”, explicó Ruud.

Y se extendió al hacer referencia a la posibilidad de que suene su teléfono: “Y si llama, si va al parto, posiblemente no esté aquí al día siguiente. Así es esto. La vida es más que el tenis. Estaré aquí todo lo que pueda y que me deje María”.

Ruud debutó con victoria en Australian Open

Si bien su cabeza puede estar en su familia y en el inminente arribo de su hijo, el noruego no tuvo problemas para superar la primera ronda. El 13° del Ranking ATP despachó en sets corridos (6-1, 6-2 y 6-4) al italiano Mattia Bellucci (76°). Ahora, buscará continuar por la senda de la victoria ante el español Jaume Munar (39°).

DATOS CLAVE

  • Casper Ruud podría abandonar el Australian Open ante el inminente nacimiento de su hijo.
  • El noruego venció a Mattia Bellucci en tres sets en su debut del torneo.
  • Enfrentará al español Jaume Munar por la segunda ronda del primer Grand Slam.
agustín vetere
Agustín Vetere

