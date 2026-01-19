Al culminar el 2025, Pity Martínez, en conjunto con otros referentes históricos de River como Nacho Fernández, Enzo Pérez y Milton Casco, finalizó su contrato y quedó en libertad de acción. Esto, más allá de que generó una gran tristeza entre los hinchas Millonarios, estuvo condicionado por sus constantes complicaciones físicas.

Por carácter transitivo, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Huracán y con pasado también en Atlanta United y Al-Nassr quedó habilitado para negociar con cualquier equipo por su cuenta. Así fue como, en las últimas horas y según pudo saber BOLAVIP, inició negociaciones con otro elenco de la Liga Profesional como Tigre.

A los 32 años de edad, el oriundo de Guaymallén, provincia de Mendoza, se encuentra buscando continuidad y un lugar de mayor protagonismo después de una segunda estadía fallida en la entidad del barrio porteño de Núñez, en la cual no pudo emular, ni por asomo, los rendimientos y las conquistas diseñadas en su primer ciclo.

No es un detalle menor que los mencionados problemas físicos del tres veces internacional con la Selección Argentina se traducen en un obstáculo a la hora de atraer el interés de otros conjuntos. Pese a ello, el Matador de Victoria confió en la capacidad técnica de Martínez y está dispuesto a darle una oportunidad de recuperar su mejor versión.

Pity Martínez entrenando con el Millonario. (Foto: Getty)

Naturalmente, Tigre cuenta con la ventaja de no tener que negociar de club a club con River teniendo en cuenta que Pity ya está en libertad de acción. Por ello, solamente restan algunos detalles relacionados con el posible contrato del jugador en el propio combinado que milita actualmente en la máxima categoría del fútbol argentino.

Martínez regresó a River en agosto de 2023, pero siempre corrió desde atrás y nunca logró asentarse. De hecho, contemplando esa porción de aquel año, 2024 y 2025, solamente pudo ver acción en 31 compromisos de carácter oficial, marcando 2 goles y aportando 6 asistencias. Muy poco para un jugador de su jerarquía.

Lógicamente, las exigencias económicas de Martínez generan un esfuerzo considerable por parte de un equipo que no está acostumbrado a desembolsar grandes cantidades de dinero en salarios. De todos modos, el potencial vínculo del volante en Tigre sería bastante menor al que venía teniendo en su anterior institución.

El valor de mercado de Pity Martínez

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Gonzalo Martínez cuenta actualmente con una cotización de solamente 600.000 euros.

