Se acerca al Mundial 2026: los goles de Nico Paz para Como ante Lazio en la Serie A

Restan 5 meses para que se celebre una nueva edición de la Copa del Mundo y la Selección Argentina aspira a revalidar el título conseguido en Qatar 2022. La base del combinado campeón será la misma, pero también hay lugar para la renovación y Nico Paz busca uno de esos pasajes.

El volante ofensivo de 21 años ya tuvo sus primeras experiencias con la Albiceleste y formó parte de las últimas convocatorias con regularidad. Sin embargo, deberá ganarse el lugar a base de buenos rendimientos en este semestre, algo que está logrando en Como 1907.

Este lunes, por la fecha 21 de la Serie A, el nacido en España volvió a tener una buena actuación para el conjunto del norte de Italia. Ante Lazio, como visitante, marcó el 2-0 parcial. A los 24 minutos del primer tiempo, Paz la enganchó de zurda en el área y la mandó al fondo de la red.

Tweet placeholder

Posteriormente, a los 35, Nico Paz tuvo la oportunidad de convertir el resultado en una goleada ante la chance de definir un penal. A pesar de ello, el arquero adivinó el palo elegido por el argentino y se mantuvo el 2-0 hacia el entretiempo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El segundo gol de Nico Paz

En el arranque del complemento, el argentino recibió de taco de parte de Baturina, sacó un zurdazo de primera y la pelota se clavó contra el segundo palo del arco de Lazio. Así, el 3-0 se materializó para que el de la Albiceleste coronara otra noche destacada.

ver también Echeverri reveló el consejo que lo dio Guardiola antes de sumarse a Girona

DATOS CLAVE