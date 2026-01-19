Se acerca al Mundial 2026: los goles de Nico Paz para Como ante Lazio en la Serie A

Restan 5 meses para que se celebre una nueva edición de la Copa del Mundo y la Selección Argentina aspira a revalidar el título conseguido en Qatar 2022. La base del combinado campeón será la misma, pero también hay lugar para la renovación y Nico Paz busca uno de esos pasajes.
El volante ofensivo de 21 años ya tuvo sus primeras experiencias con la Albiceleste y formó parte de las últimas convocatorias con regularidad. Sin embargo, deberá ganarse el lugar a base de buenos rendimientos en este semestre, algo que está logrando en Como 1907.
Este lunes, por la fecha 21 de la Serie A, el nacido en España volvió a tener una buena actuación para el conjunto del norte de Italia. Ante Lazio, como visitante, marcó el 2-0 parcial. A los 24 minutos del primer tiempo, Paz la enganchó de zurda en el área y la mandó al fondo de la red.
Posteriormente, a los 35, Nico Paz tuvo la oportunidad de convertir el resultado en una goleada ante la chance de definir un penal. A pesar de ello, el arquero adivinó el palo elegido por el argentino y se mantuvo el 2-0 hacia el entretiempo.
El segundo gol de Nico Paz
En el arranque del complemento, el argentino recibió de taco de parte de Baturina, sacó un zurdazo de primera y la pelota se clavó contra el segundo palo del arco de Lazio. Así, el 3-0 se materializó para que el de la Albiceleste coronara otra noche destacada.
DATOS CLAVE
- Nico Paz anotó el 2-0 parcial para Como 1907 frente a Lazio.
- El gol llegó a los 24 minutos por la fecha 21 de Serie A.
- El volante falló un penal a los 35 minutos del primer tiempo.