Es tendencia:
logotipo del encabezado
SERIE A

Se acerca al Mundial 2026: los goles de Nico Paz para Como ante Lazio en la Serie A

La joya, que pelea por un lugar en la Selección Argentina, volvió a ser clave para el combinado italiano.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Nico Paz, futbolista de Como.
© GettyNico Paz, futbolista de Como.

Restan 5 meses para que se celebre una nueva edición de la Copa del Mundo y la Selección Argentina aspira a revalidar el título conseguido en Qatar 2022. La base del combinado campeón será la misma, pero también hay lugar para la renovación y Nico Paz busca uno de esos pasajes.

El volante ofensivo de 21 años ya tuvo sus primeras experiencias con la Albiceleste y formó parte de las últimas convocatorias con regularidad. Sin embargo, deberá ganarse el lugar a base de buenos rendimientos en este semestre, algo que está logrando en Como 1907.

Este lunes, por la fecha 21 de la Serie A, el nacido en España volvió a tener una buena actuación para el conjunto del norte de Italia. Ante Lazio, como visitante, marcó el 2-0 parcial. A los 24 minutos del primer tiempo, Paz la enganchó de zurda en el área y la mandó al fondo de la red.

Tweet placeholder

Posteriormente, a los 35, Nico Paz tuvo la oportunidad de convertir el resultado en una goleada ante la chance de definir un penal. A pesar de ello, el arquero adivinó el palo elegido por el argentino y se mantuvo el 2-0 hacia el entretiempo.

Tweet placeholder
Publicidad

El segundo gol de Nico Paz

En el arranque del complemento, el argentino recibió de taco de parte de Baturina, sacó un zurdazo de primera y la pelota se clavó contra el segundo palo del arco de Lazio. Así, el 3-0 se materializó para que el de la Albiceleste coronara otra noche destacada.

Echeverri reveló el consejo que lo dio Guardiola antes de sumarse a Girona

ver también

Echeverri reveló el consejo que lo dio Guardiola antes de sumarse a Girona

DATOS CLAVE

  • Nico Paz anotó el 2-0 parcial para Como 1907 frente a Lazio.
  • El gol llegó a los 24 minutos por la fecha 21 de Serie A.
  • El volante falló un penal a los 35 minutos del primer tiempo.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Nico Paz no iría solo al Real Madrid tras su proceso en el Como 1907
Fútbol europeo

Nico Paz no iría solo al Real Madrid tras su proceso en el Como 1907

Julián Álvarez fuera del Top 3: los mejores 5 jugadores argentinos de Europa en 2025
Fútbol Internacional

Julián Álvarez fuera del Top 3: los mejores 5 jugadores argentinos de Europa en 2025

Real Madrid quiere copiar la 'Fórmula Nico Paz' para vender otra de sus promesas a Italia
Fútbol europeo

Real Madrid quiere copiar la 'Fórmula Nico Paz' para vender otra de sus promesas a Italia

Juan Román Riquelme eligió a los tres delanteros con los que mejor se entendió en su carrera: “Fueron grandiosos”
Boca Juniors

Juan Román Riquelme eligió a los tres delanteros con los que mejor se entendió en su carrera: “Fueron grandiosos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo