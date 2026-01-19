Rosario Central comunicó que Juan Cruz Komar deberá ser operado por una arritmia cardíaca

El fútbol argentino regresará este fin de semana con el inicio de la disputa del Torneo Apertura 2026. Rosario Central debutará el sábado ante Belgrano en el Estadio Gigante de Arroyito, pero el club debió comunicar una preocupante noticia a pocos días del primer duelo oficial del año.

Es que Juan Cruz Komar deberá ser intervenido quirúrgicamente del corazón por segunda vez. A través de un comunicado, el Canalla entregó los detalles de la operación, que se desarrollará el jueves en la Ciudad de Buenos Aires.

“Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires”, anunció Rosario Central.

Así, el futbolista de 29 años será baja por los primeros meses del campeonato y la Copa Libertadores para Rosario Central. Este contratiempo vuelve a afectarle en su carrera, tal como ocurrió a mediados de 2024.

En aquella oportunidad, Komar tenía todo arreglado para continuar su etapa profesional como jugador de Huracán. Sin embargo, los estudios clínicos detectaron por primera vez su falla cardíaca. Fue intervenido y se perdió tres meses, además del traspaso al Globo.

Desde entonces, continuó vistiendo la camiseta de Rosario Central, donde disputó 30 compromisos a lo largo del 2025 siendo una pieza importante para el primer lugar del Canalla en la Tabla Anual.

