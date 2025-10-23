Fin de la polémica en Boca: se conoció el contrato que tendrá Hard Rock en La Bombonera

Durante el desarrollo del Mundial de Clubes en Estados Unidos, Juan Román Riquelme hizo un anuncio especial: habrá un Hard Rock en La Bombonera. Sin embargo, en las últimas hora se desató una polémica sobre los números del contrato entre las partes y los hinchas explotaron en las redes sociales. Ante eso, se dieron a conocer los pormenores del vínculo entre Boca y la empresa.

En primer lugar, cabe destacar que se abrirá un restaurante con vistas hacia el campo de juego que tiene fecha de inauguración para la primera parte de 2026. El flamante vínculo entre la institución y la empresa multinacional que tiene locales en las principales ciudades de todo el mundo, fue el centro del debate entre los fanáticos en los últimos días por el acuerdo en cuestión.

Según pudo saber Bolavip, se trata de un contrato de 10 años de duración. Sin embargo, hay un detalle muy importante a tener en cuenta y va a tomar protagonismo en los próximos días. Es que debe pasar por la Asamblea de Representantes obligatoriamente y tiene fecha para tratarse este miércoles 29 de octubre, donde se votará su aprobación o rechazo al acuerdo.

Para entrar en detalles del pacto en cuestión, el beneficio de Boca es de 100.000 dólares anuales como mínimo. No obstante, hay que tener en cuenta que el contrato es por el 7% de lo facturado entre todos los ítems (gastronomía y merchandising de la marca). En el caso de que el porcentaje supere el monto asegurado, tiene absoluta prioridad lo conseguido en ventas.

Otro detalle clave es que las obras son afrontadas por Boca. Todo lo relacionado con el mobiliario del Hard Rock Café, ya sea elementos del bar, diseño y demás cuestiones relacionadas, son invertidos por el club para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Aunque todavía no se sabe con exactitud, se estima que el gasto alcanzaría los 2 millones de dólares aproximadamente.

Publicidad

Publicidad

Un pormenor a destacar es que anteriormente la concesión pertenecía a la confitería de Boca. En ese contrato, el beneficio era de 39.000 dólares por año, lo que deja en evidencia que en esta oportunidad habrá un incremento mínimo de más del doble. De esta manera, así queda conformado el contrato que debe votarse este próximo miércoles 29 de octubre en la Asamblea.

Tweet placeholder

Durante el anuncio formal que tuvo lugar en Estados Unidos en medio de la disputa del Mundial de Clubes, el propio Juan Román Riquelme encabezó la conferencia con las autoridades de la empresa. “Es un momento muy importante para nuestro club. Todos los bosteros van a poder disfrutar de tener a Hard Rock en nuestra casa“, manifestó en el mes de junio de este año.

Publicidad

Publicidad

EN SÍNTESIS

Juan Román Riquelme anunció un Hard Rock en La Bombonera durante el último Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El contrato del Hard Rock con Boca tiene una duración de 10 años y debe tratarse en asamblea el miércoles 29 de octubre.

Boca recibirá un mínimo de $100.000 dólares anuales o el 7% de lo facturado por la empresa.

Publicidad

Publicidad