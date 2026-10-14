Las tres rachas que se cortaron en Boca tras la derrota con Vasco da Gama

El Xeneize perdió por la mínima en La Bombonera por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors sufrió un duro revés ante Vasco da Gama por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize cayó por 1-0 en La Bombonera a pesar de haber contado con un futbolista más en la última media hora y ahora buscará la clasificación a la final en condición de visitante.

El equipo comandado por el Vasco Arruabarrena venía encadenando buenos rendimientos antes del pobre rendimiento con Vasco da Gama, tanto así que la derrota de este martes ante el conjunto brasileño le puso fin a tres rachas positivas.

Leonel Flores no tuvo su mejor partido contra Vasco da Gama (Getty Images)

Las tres rachas que se cortaron en Boca Juniors

Perdió un invicto de 17 partidos: el Xeneize arrastraba un registro de nueve victorias y ocho empates hasta la caída con Vasco da Gama.

Fin de la efectividad del Boca de Vasco en La Bombonera: Arruabarrena no había perdido ningún partido jugando de local desde su regreso a Boca. Su historial era de siete triunfos y apenas un empate.

Perdió de local contra un brasileño después de seis años: Boca no perdía en La Bombonera ante un equipo de Brasil desde el 0-1 con Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2020. Después de esa derrota, el Xeneize encadenó un invicto de 10 partidos hasta este martes.

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Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

Boca Juniors visitará a Vasco da Gama el martes 20 de octubre por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. No obstante, todavía no hay sede confirmada para este encuentro.

En síntesis