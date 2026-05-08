Augusto Batalla se retractó y confirmó que atendería un llamado de Boca en el próximo mercado de pases

El arquero fue clave para que Rayo Vallecano acceda a la final de la Conference League, la cual jugará ante Crystal Palace.

No fueron muchos los arqueros que despertaron tanto interés en el fútbol argentino como Augusto Batalla. Es cierto que la búsqueda del Real Madrid, cuando este estaba en las Inferiores de River colaboró para que eso sea así. El oriundo de Hurlingham llegó a la Primera del Millonario con la difícil tarea de reemplazar a Marcelo Barovero y la experiencia no fue positiva.

Luego de pasar a préstamo por algunos equipos argentinos, otros chilenos y destacarse en San Lorenzo, Batalla dejó River definitivamente para jugar en Rayo Vallecano y allí mostró su mejor nivel. Sin ir más lejos, el arquero es una de las figuras del conjunto madrileño que recientemente alcanzó la final de la Conference League, la cual jugará contra Crystal Palace.

Batalla afirma que podría jugar en Boca

Luego de ser una de las figuras ante Racing de Estrasburgo por la vuelta de las semifinales de la Conference League -atajó un penal- el arquero formado en River dialogó con TyC Sports y fue consultado por un hipotético llamado de Boca. Batalla afirmó: “La realidad es que hoy es un poco difícil por estar en la situación deportiva de tener una final tan cerca, pero yo siempre digo que hay que escuchar a todo el mundo”.

Augusto Batalla, arquero de Rayo Vallecano. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Hay que analizar todas las propuestas que lleguen. Si también es verdad que yo en su momento dije que en Boca y en Huracán no jugaría, pero hoy en día tengo algunas canas más, estoy un poquito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, lo escucho y lo analizo”.

“Tomaré la mejor decisión que crea que es mejor para mí o para mí familia, pero yo no miento en nada. En su momento dije que no jugaría, pero sí atendería el teléfono y escucharía a todo el mundo para poder tomar la mejor decisión para mí y mi familia”, completó el arquero que se formó en River.

Publicidad

DATOS CLAVE