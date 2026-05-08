River apelará ante la Conmebol para anular la expulsión a Beltrán y hay un antecedente que lo favorece

Derlis López, a instancias del VAR, le mostró la roja al arquero del Millonario a falta de cinco minutos para el cierre del encuentro.

Fue un partido de locos y lo ganó River. Los de Eduardo Coudet visitaron a Carabobo en Venezuela por la cuarta jornada del Grupo H y se volvieron a Buenos Aires con tres puntos que lo dejaron prácticamente clasificado a la siguiente instancia. En el encuentro hubo dos penales, dos expulsiones -una de ellas a Santiago Beltrán cuando los de Núñez no tenían más cambios- y un gol agónico de Maxi Salas, uno de los futbolistas más cuestionado por los hinchas.

River jugó un buen partido en líneas generales. En el primer tiempo no pudo ponerse en ventaja -Bruera le atajó un penal a Juanfer- aunque mereció irse al descanso arriba en el marcador. Ya en la segunda mitad llegaron los goles y también la expulsión de Santiago Beltrán, que pudo cambiar el resultado del partido, que en ese entonces era 1 a 1.

Derlis López, árbitro del partido, le mostró la tarjeta roja -a instancias del VAR- a Santiago Beltrán, que a los 85 minutos salió fuera del área para anticipar a Berríos, quedó mal parado y lo derribó, pero lo hizo cuando el atacante del conjunto venezolano se iba para afuera y además había dos futbolistas de River que le cubrían la espalda, por lo que no era una ocasión manifiesta de gol.

EL VAR REVISÓ Y BELTRÁN FUE EXPULSADO EN RIVER ANTE CARABOBO 🟥#Sudamericana pic.twitter.com/3LSb8hOCY8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

En primera instancia, López había amonestado a Beltrán, pero luego la revisó en el VAR y le mostró la roja. Para ese entonces, Coudet ya había realizado los cinco cambios, por lo que Matías Viña tomó la responsabilidad de ir al arco cuando al encuentro le faltaban 5 minutos, además del tiempo adicionado, que fueron seis más.

River apelará la expulsión

En Núñez no quedaron conformes con el resultado. Bolavip pudo saber que dirigentes de River presentes en Venezuela hicieron saber que irán a la Conmebol para reclamar por la expulsión de Santiago Beltrán, la cual consideran injusta. Como antecedente cercano está el caso de la Copa Libertadores 2025, en la que la casa madre del fútbol sudamericano anuló la roja a Gonzalo Plata de Flamengo.

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Lo que le queda a River en la Copa Sudamericana

Miércoles 20 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Red Bull Bragantino

Miércoles 27 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Blooming

DATOS CLAVE

River Plate venció a Carabobo en Venezuela por la cuarta jornada del Grupo H .

venció a en Venezuela por la cuarta jornada del . El arquero Santiago Beltrán fue expulsado al minuto 85 tras una revisión del VAR .

fue expulsado al minuto tras una revisión del . Maxi Salas anotó el gol de la victoria agónica tras el empate parcial 1 a 1.