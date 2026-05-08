Simeone confirmó su continuidad en Atlético de Madrid tres días después de la eliminación en la Champions League

El Cholo dijo que el objetivo es jugar la Champions y destacó lo hará por 14° temporada consecutiva: "Estar tan cerca te hace sentir que podés seguir".

El martes fue otra noche de decepción para Atlético de Madrid por la derrota frente a Arsenal que lo eliminó en la semifinal de la Champions League. Sin embargo, la clasificación de Rayo Vallecano a la final de la Conference League le dio un cupo extra al fútbol español en la próxima Champions por lo cual el equipo de Diego Simeone ya está clasificado a pesar del cuarto puesto en LaLiga.

Será la 14° temporada consecutiva del Atlético de Madrid en el torneo más importante de Europa y ése fue el puntapié para que el Cholo confirmara que seguirá en el banco de suplentes. “Nuestro primer objetivo es entrar en Champions y nuestra búsqueda es intentar acercarnos a poder salir campeón en algún momento”, fue la primera frase del DT en la conferencia de prensa previa al partido de mañana frente al Celta por la liga española.

Luego continuó haciendo hincapié en toda su gestión al frente de Atlético de Madrid para destacar su influencia y ahí fue cuando dejó claro que no piensa en ponerle fin a un ciclo que comenzó en 2011: “Es dificilísimo llegar al lugar al que llegamos esta temporada y estar tan cerca siempre te hace sentir que podés seguir estando”.

El Cholo lleva 15 años seguidos como técnico del equipo Colchonero. (Foto: Getty)

La relación con los hinchas de Atlético de Madrid

Simeone también se refirió al reencuentro de mañana con su público en el Estadio Metropolitano tras haber quedado afuera de la Champions, en una nueva temporada que se cerrará sin títulos a pesar de las grandes inversiones en refuerzos de los últimos años.

Si bien el Cholo buscó hacerse fuerte desde la valoración e importancia que le da a llegar a esa instancia de Champions, también sabe que la derrota frente a Real Sociedad en la Copa del Rey fue un golpazo inesperado. Y que el cuarto puesto en la liga española, a 25 puntos de Barcelona, tampoco está a la altura de las expectativas que generaba un plantel con jugadores como Julián Alvarez y Antoine Griezmann.

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“Seguramente mañana (sábado) nos encontraremos con nuestra gente y la gente decidirá si está con el equipo o no. Porque la gente quiere ganar y es entendible cualquiera de los dos escenarios”, aceptó Simeone, que también dejó un mensaje para quienes lo critican: “Está claro que no ganamos nada y a los críticos les agradezco porque nos motivan a seguir mejorando. Mientras esté yo, vamos a competir”.

Más frases destacadas de Simeone

“Fue una temporada difícil de explicar. Por un lado, una final de Copa del Rey que se escapa por penales, una semifinal de Champions que competimos de manera extraordinaria, con unos cuartos increíbles contra Barcelona. Dimos el máximo y más todavía”.

Por un lado, una final de Copa del Rey que se escapa por penales, una semifinal de Champions que competimos de manera extraordinaria, con unos cuartos increíbles contra Barcelona. Dimos el máximo y más todavía”. “Te da bronca, decepción, enojo, pero estoy bien porque tenemos que ser agradecidos a todo lo que nos está pasando en estos años. De dónde salimos y adónde estamos… Ha sido un crecimiento tremendo”.

en estos años. De dónde salimos y adónde estamos… “La única manera de poder permitirnos tener esa ilusión y tener esa oportunidad como tuvimos este año es seguir trabajando. En 14 años estuvimos en cuatro semifinales, dos finales… Siempre ahí, que parece que estamos lejos, pero no estamos tan lejos. Estamos más cerca de lo que imaginamos”.

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