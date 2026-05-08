Kendry Páez y una reacción que trajo polémica entre los hinchas de River tras la expulsión de Beltrán

Derlis López le mostró la roja al arquero del Millonario en el minuto 40 del segundo tiempo, cuando los de Núñez ya no tenían cambios.

River ganó un partido que tuvo todos los condimentos. En su visita a Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, los de Eduardo Coudet se impusieron por 2 a 1 con tantos de Maximiliano Meza y Maximiliano Salas, pero hubo emociones de todo tipo. A Juanfer le atajaron un penal, el árbitro expulsó a un futbolista del conjunto local y también a Santiago Beltrán, arquero del Millonario.

La roja a Beltrán, que se dio a instancias del VAR, fue cuando Eduardo Coudet ya había realizado las cinco modificaciones, por lo que un jugador de campo fue al arco a falta de cinco minutos para el cierre del encuentro, sin contar el tiempo adicionado. Matías Viña fue quien se calzó el buzo de arquero, pero antes de eso hubo una acción que lo tuvo a Kendry Páez como protagonista.

El mediocampista ecuatoriano hizo un gesto que no quedó claro una vez que el árbitro expulsó a Santiago Beltrán. Kendry amagó a ponerse la camiseta de arquero y lo hizo con una sonrisa en la cara, lo que no se puede saber con exactitud es a quién le hizo el gesto y si la risa fue por nerviosismo o directamente por no entender el contexto.

🤷🏻‍♂️👀La teoría llegó hasta Ecuador: Kendry Páez pidió ir al arco y se empezó a reír tras la expulsión de Beltrán pic.twitter.com/maAys8pjKD — PaseClave (@paseclave__) May 8, 2026

Finalmente fue Matías Viña el que se puso el buzo de arquero y tomó la difícil responsabilidad de atajar. Sus compañeros lo ayudaron en los envíos al área y realmente el uruguayo no sufrió ni tuvo que interceder prácticamente. Sobre el final del encuentro, Maxi Salas marcó el 2 a 1 agónico.

Reacciones dispares entre los hinchas de River en las redes

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