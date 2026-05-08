Real Madrid sancionó a Fede Valverde y Tchouaméni tras el episodio de violencia

La tensión sigue latente dentro del vestuario de Real Madrid luego de lo que fue el hecho de violencia entre los futbolistas.

La noticia sacudió a toda España. En estos tiempos, donde desde los clubes y las diferentes asociaciones buscan erradicar la violencia, lo que ocurrió dentro del vestuario de Real Madrid con Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni, llamó poderosamente la atención.

A pocos días de lo que será el clásico frente a Barcelona, y en medio de la penosa temporada deportiva que tuvieron bajo las órdenes de Xabi Alonso y que Álvaro Arbeloa no pudo encaminar, la tensión alcanzó a los futbolistas. Tras el hecho de violencia que protagonizaron el uruguayo y el francés, por medio de un anuncio oficial, desde el Merengue confirmaron la sanción de 500.000 euros.

Así como confirmaron que a Valverde y Tchouaméni se les abrió un “expediente disciplinario”, la institución más ganadora de la UEFA Champions League aseguró que los futbolistas “han comparecido hoy ante el instructor del expediente” y que “han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

Cabe destacar que los involucrados en la situación violenta no solo hicieorn un pedido de disculpas al club, a sus compañeros y al cuerpo técnico, sino que también a los aficionados merengues, quienes están muy preocupados por lo que será el futuro. En el comunicado, también establecieron que tras imponer una sanción económica, concluyeron los procedimientos internos correspondientes.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, futbolistas de Real Madrid. (Ángel Martínez/Getty Images)

Alucinan en Real Madrid

Desde BOLAVIP hemos consultado a diferentes voces de la ciudad deportiva de Valdebebas. Diferentes trabajadores hablan de un escenario nunca antes visto a lo largo de los últimos 15 años. Critican a casi todos los miembros de una plantilla que entienden no apta para la exigencia diaria del club. Cuestionan su compromiso con el escudo e igualmente incluso la intensidad con la que realizan los entrenamientos. Les cuesta comprender de manera interna, como no se han podido copiar comportamientos de líderes absolutos como Sergio Ramos, Luka Modric, Nacho o Toni Kroos. Jerarquía, lo que entienden que más se ha perdido.

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Trabajadores en diferentes áreas del club esperan por consecuencias históricas contra la plantilla. Se entiende que el episodio entre francés y uruguayo es solamente la punta de un iceberg mucho más profundo y donde existe una fractura a nivel interno que es total. Hay bandos enfrentados entre sí, nadie confía en nadie. Y, por encima de todo, se entiende que existen miembros del propio plantel profesional que filtran todo de manera directa a la prensa para dejar mal parado a sus compañeros. En dos días hay que ir a Barcelona.

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