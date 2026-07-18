Sebastián Villa fue presentado en Boca y dio sus primeras primeras palabras tras su regreso al club: “Esta es mi casa”

El delantero colombiano y su compatriota Àlvaro Montero fueron presentados ante el plantel en su primer entrenamiento en Ezeiza.

Después de firmar sus contratos el viernes, Sebastián Villa y Álvaro Montero tuvieron su primera práctica junto al plantel de Boca. Los dos refuerzos colombianos se entrenaron este sábado en el Predio de Ezeiza y fueron recibidos por sus nuevos compañeros. Allí, antes del inicio del entrenamiento, ambos tomaron la palabra frente al grupo en un momento que el club compartió en sus redes sociales.

El delantero, que inicia su segundo ciclo con la camiseta azul y oro, no ocultó su emoción y dejó en claro cuál es su objetivo para esta nueva etapa. “Agradecerles a todos por cómo me recibieron. Muy feliz de volver a Boca Juniors, que es mi casa“, comenzó.

Y continuó: “Aquí en Boca Juniors no hay otro objetivo que salir campeón. He logrado muchos títulos con el club y estoy esperando otra etapa muy bonita en mi carrera. Espero que todos podamos estar a la altura y lograr cosas grandes con la institución, que es la más grande que hay”.

Luego fue el turno de Montero, quien también dejó un breve mensaje de presentación y compromiso con el grupo. “De mi parte siempre va a haber mucho trabajo, mucha lealtad con los principios que podamos formar como grupo, e intentar ganar siempre“, afirmó el arquero colombiano, proveniente de Vélez.

Sebastián Villa y Álvaro Montero se presentaron con el plantel ⚽️



📲Desde las 20 mirá el primer día de ambos en nuestro canal de Youtube pic.twitter.com/meTP6IAyvl — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) July 18, 2026

Las palabras de Villa llegaron apenas unas horas después de lo que fueron sus primeras palabras como jugador de Boca. Tras la clasificación del Xeneize a los octavos de final de la Copa Argentina, el delantero había utilizado sus historias de Instagram para responderle a Nicolás Figal, quien había destacado públicamente la importancia de su regreso al equipo. “En breve te voy a dar un abrazo, amigo. Vamos por todo. Dios nos respalda. Gracias por cada mensaje y estar pendiente de mí“, escribió el atacante.

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Con la presentación ya realizada y el primer entrenamiento completado, tanto Villa como Montero quedaron oficialmente a disposición de Rodolfo Arruabarrena para el siguiente objetivo del semestre: la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

La ida se disputará el próximo jueves 23 de julio en la Bombonera y ambos ya podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador. Lo más probable es que Montero haga su estreno como titular, devolviendo a Leandro Brey al banco de suplentes, mientras que la situación de Villa se resolverá los próximos días. Quedará en la mirada del Vasco si incorporarlo por el pibe Leonel Flores o Alan Velasco, los dos goleadores ante Sarmiento en Copa Argentina, o esperará su oportunidad desde el banco.