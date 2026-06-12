Paulo Dybala le hizo un nuevo guiño a Boca mientras en Roma esperan que renueve: “El fútbol siempre sorprende”

El nacido en Laguna Larga tiene contrato en AS Roma hasta mitad de año y es uno de los grandes objetivos de Juan Román Riquelme.

Empezó un nuevo capítulo de la serie que se extiende más que Grey’s Anatomy. Y es que cuando los hinchas de Boca dejaban de ilusionarse con la posibilidad de que Paulo Dybala se sumara a las filas del plantel, en su llegada a Córdoba otra vez encendió la luz de la esperanza.

Tiene contrato hasta mediados de junio, pero todavía no respondió a la oferta que le hizo AS Roma. O al menos no permitió que se filtre la información. Así, la Joya sigue dejando en claro que aún su decisión no está tomada. Por eso mismo, Juan Román Riquelme no deja de soñar: “Hay posibilidad de todo. En el fútbol nunca se sabe, he vivido muchas situaciones donde pensé que iba a pasar algo y terminaba pasando otra cosa“, exclamó.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también aseguró que “el fútbol siempre sorprende” y respecto a los equipos que están interesados en contratarlo, solo mencionó a los de La Ribera, pero no descartó ninguna opción: “Boca veremos. Veremos qué puede pasar, todos los clubes son opciones”, destacó ante la pregunta de Cadena 3.

Dybala quiere retirarse en Instituto

La historia de Paulo Dybala comenzó en Instituto de Córdoba, donde se dio el lujo de debutar como profesional el 12 de agosto de 2011, cuando River disputaba la antigua B Nacional. Y más allá de la chance de jugar en Boca, el jugador dejó en claro qué piensa de cara al final de su carrera: “Mi idea es cerrar el círculo en Instituto, es un club al club le debo mucho y siempre voy a estar agradecido. Espero que se pueda dar”, exclamó.

También analizó el presente del club que lo vio nacer, que se encuentra en la Liga Profesional de Fútbol: “Es lindo volver a ver a La Gloria en Primera, la gente está como loca, esperemos que siga ahí”, agregó.

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Catherine Fulop se refirió al regreso de Dybala al país

Todos los días hay una novedad que alimenta los rumores de que el campeón del mundo volverá al fútbol argentino después de mitad de año y en esta ocasión fue Catherine Fulop quien rompió el silencio en una entrevista.

En una entrevista exclusiva con Urbana Play Fm, su suegra hizo referencia a la posible llegada de Dybala a Boca en la próxima ventana de transferencias. “Paulo ama Roma y ahí lo quieren muchísimo. Pero tiene un sueño por cumplirle al padre, que es estar en Boca“, sentenció Fulop de forma contundente al hacer hincapié en lo que sería el fichaje del año.

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"Ellos de verdad que aman Roma, creo que a él lo quieren muchísimo ahí. Después, por otro lado, tiene el sueño que cumplirle al padre de estar en Boca. Yo feliz de que vengan a la Argentina, no sé si tanto a Boca".



— CATHERINE FULOP sobre la posibilidad de que Oriana Sabatini y… pic.twitter.com/5sdcyJo0QW — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) April 29, 2026

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la modelo y presentadora de televisión amplió su discurso al respecto. “Él se lo inculcó“, manifestó sobre la herencia que le dejó el padre antes de fallecer. “Yo, feliz de que vengan a Argentina“, expresó sobre tener a Paulo, Oriana Sabatini y a su pequeña nieta cerca, a pesar de que vaya en contra de su reconocido fanatismo por River.

DATOS CLAVES

Paulo Dybala finaliza su contrato en junio y aún no respondió a AS Roma.

finaliza su contrato en junio y aún no respondió a AS Roma. La Joya declaró sobre el tema expresando que “hay posibilidad de todo”.

declaró sobre el tema expresando que “hay posibilidad de todo”. Boca es una opción para el futbolista, según sus declaraciones a Cadena 3.