Los cinco refuerzos que le sugirió el Football Manager a Boca para ganar la Copa Libertadores 2026

Con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 ya asegurada, pase lo que pase en la definición del Torneo Clausura, la directiva de Boca tiene que empezar a pensar y trabajar los refuerzos que le permitan a Claudio Úbeda -en caso de seguir- tener un plantel competitivo para pelear por el torneo que vuelve loco a todo hincha xeneize.

En ese contexto, el influencer Sangre Xeneize en su canal de Kick tomó control del Football Manager, un videojuego realizado con datos provistos por expertos en scouting, para encontrar cinco refuerzos clave para el Boca del 2026. Las posiciones son bastante específicas: un arquero, un volante por derecha, un mediocampista con gol, un extremo encarador y un nueve con gol.

Los cinco refuerzos del Football Manager para Boca

Arquero: Paulo Gazzaniga (Girona FC/33)

Paulo Gazzaniga, el nombre para ocupar el arco de Boca. Getty Images.

Con 1,95m de altura, experiencia en clubes de la Premier League como Tottenham y convocatorias para la Selección Argentina (1 partido oficial) y siendo un confeso hincha de Boca, Paulo Gazzaniga sería la opción para competir -o reemplazar- con Agustín Marchesin por el arco de Boca.

Su valor de mercado actual, de acuerdo a Transfermarkt, es de 2,5 millones de dólares, y aunque en enero cumplirá 34 años, podría ser titular desde un primer momento. Eso sí, tiene contrato en España hasta 2027 y habrá que negociar su ficha en caso de buscarlo.

Volante por derecha: Jabes Saralegui (Tigre/22)

Jabes Saralegui salió de Boca y tiene que regresar al club.

“Lo que busca Boca es un jugador que sea cumplidor, que tome buenas decisiones y no haga boludeces. Que marque bien la banda, que tenga buen pase y pueda aportar al circuito de juego. Un jugador que no flaquee en las importantes y sea mucho más mental que técnico”, destacó Sangre Xeneize.

Y el único jugador que le marcó el Football Manager capaz de cumplir con esas características fue Jabes Saralegui. El volante de 22 años tiene que regresar a Boca de su préstamo en Tigre para el 2026 y bien podría ganarse un lugar en el once del Xeneize de cara a la próxima temporada.

Mediocampista con gol: Gastón Lodico (Instituto/26)

Lodico, un volante capaz de romper el partido con tiro lejano.

Otro pedido de Sangre Xeneize al juego fue un volante con buen pase y, especialmente, remate de larga distancia. Entre las opciones surgieron varios nombres imposibles, como Mancuello o Almendra. Pero también uno que llamó la atención: Gastón Lodico.

El Gato, de 26 años, actualmente juega en Instituto, y su contrato vence en diciembre del 2026. Es un futbolista cuyo valor está en los 3 o 4 millones y que no llegaría para ser titular indiscutido, sino para pelear un puesto y entrar a destrabar partidos.

Extremo: Brian Ocampo (Cadiz/26)

Brian Ocampo, uruguayo, el revulsivo que el FM le propone a Boca. (Getty)

En este puesto, Sangre Xeneize buscó un jugador revulsivo, que pueda entrar desde el banco y cambiar el partido, un extremo que no tenga miedo de encarar e ir para adelante, de sacarse jugadores de encima. El juego destacó tres nombres, pero el que más llamó la atención fue el del uruguayo Brian Ocampo.

Actualmente, Ocampo juega en la segunda división de España con el Cadiz, el ex Nacional vence su contrato en 2026 que tiene como fortalezas sus capacidad de desnivelar y meter la pelota al área. Otros nombres fueron Valentín Depietri de Talleres y Juan Cruz, que juega en el fútbol español.

Delantero centro: Giovanni Simeone (Torino FC/30)

Gio Simeone, el nueve para que Boca pelee la Copa Libertadores. (Getty)

No es ningún misterio que Boca sufre por la ineficacia de sus centrodelanteros, que ni Cavani ni Milton Giménez son regulares y que cuando Merentiel no puede convertir, a Boca se le dificulta y mucho ganar los partidos. De hecho, en estos últimos meses ha dependido mucho de la pelota parada y de los cabezazos de Battaglia, Di Lollo y Ayrton Costa.

En ese contexto, y ante el pedido de un delantero goleador, el Football Manager recomendó a Giovanni Simeone. “Es un jugador de jerarquía, tope de gama, el jugador que a Boca le falta para ganar la Libertadores“, señaló Sangre Xeneize al encontrarse con su nombre en la lista de los que cumplían sus requisitos.

Giovanni está a préstamo en Torino hasta final de temporada (mitad del 2026), aunque su pase pertenece al Napoli, donde tiene contrato por una temporada más. De acuerdo a Sangre Xeneize, Boca debería ir a buscarlo cuando el futbolista tenga que regresar a Napoli, donde no es ni será tenido en cuenta y buscarían desprenderse de su ficha antes de perderlo libre en 2027 y se continúe depreciando su valor.

