Boca lo pagó 3 millones, jugó casi 100 partidos y ahora regresará al club tras salir campeón de la Copa Sudamericana

Pese a que todos los focos en Boca apuntan de manera inobjetable a las semifinales frente a Racing, puertas adentro del Xeneize, de forma silenciosa, empieza a estar en el horizonte la planificación del 2026. Aún sin refuerzos en carpeta, aquello que se vislumbra son los nombres que regresarán al club de respectivos préstamos. Y el último en confirmarse lo hará con un título bajo el brazo.

Se trata de Juan Ramírez, quien finaliza su cesión con Lanús en diciembre y desde el Granate tomaron la decisión de no hacer uso de su opción de compra. En su estadía, el volante alzó la Copa Sudamericana, aunque no consiguió cumplir con su deseo de recuperar el rodaje que había perdido en sus últimos meses en Boca: sumó tan solo 675 minutos, distribuidos en 27 partidos. Un promedio inferior a la media hora por encuentro.

El paso de Ramírez fue de mayor a menor. Comenzó siendo titular y con el correr de los encuentros fue perdiendo protagonismo. Su físico también le pasó factura, ya que a mediados de septiembre sufrió una lesión muscular que lo marginó de cinco compromisos. Desde aquel entonces, jugó tan solo dos partidos. Ahora, con el año deportivo del Granate finalizado, Mauricio Pellegrino no expresó su deseo de contar con él para la temporada que viene.

Qué sucederá con Ramírez en Boca

Con su etapa como Granate cerrada, el mediocampista deberá presentarse en Boca Predio para sumarse a la pretemporada 2026. Sin embargo, lo más probable es que en el Xeneize no sea tenido en cuenta y opten por darle salida nuevamente. En ese caso, se presenta un dilema interesante: su contrato en el club culmina a fines de 2026, por lo que debería extender su vínculo para marcharse nuevamente a préstamo. También aparece la chance de que el jugador rescinda.

Ramírez llegó a Boca a mediados de 2021, proveniente de San Lorenzo a cambio de 3 millones de dólares. Pese a que alzó tres títulos (Copa Argentina 2021, Liga Profesional 2022 y Supercopa 2023), su estadía en el club se desarrolló de la misma forma que en Lanús: de mayor a menor protagonismo, aunque de forma más progresiva.

En total, disputó 95 partidos, durante los cuales anotó dos goles, pero en su último año (2024) apenas gozó de protagonismo, pisando el césped en tan solo en cuatro oportunidades. Ahora, su futuro quedará en manos de Claudio Úbeda o el DT que sea ratificado en Boca para el 2026.

