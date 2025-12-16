Desafío extra para Franco Colapinto: las siete carreras en las que debutará en la Fórmula 1 2026

La temporada 2025 de la Fórmula 1 finalizó y, con la misma, el segundo año para Franco Colapinto en la máxima. El argentino se estrenó en 2024 piloteando para Williams, en reemplazo de Logan Sargeant, y continuó en Alpine durante el 2025 cuando ocupo el asiento que, en un principio, era de Jack Doohan.

Y si bien ya tiene un total de 27 carreras entre las dos temporadas, y hay nueve circuitos en los que ya corrió en dos ocasiones, el edición 2026 de la Fórmula 1 tendrá diversas pistas que el argentino no conoce en esta categoría.

A diferencia de Monza, Bakú, Singapur, Austin, México, Sao Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, en las que estuvo por duplicado en la F1, el año que viene tendrá la particularidad de que Franco Colapinto podrá comenzar la temporada desde la primera carrera. Por ende, conocerá los circuitos de principios de año.

¿Cuáles son esas pistas? Ni más ni menos que Australia, China, Japón, Bahréin, Arabia Saudita, Miami y la novedosa pista de Madrid, que hará su debut en la F1 en 2026 en lugar de Imola. Un desafío extra para Franco Colapinto en el inicio de la temporada que viene.

El calendario de la F1 en 2026

FECHA | PAÍS | EVENTO

6-8 de marzo | Australia | Melbourne

13-15 de marzo | China | Shanghái (Sprint)

27-29 de marzo | Japón | Suzuka

10-12 de abril | Baréin | Sakhir

17-19 de abril | Arabia Saudita | Yedda

1-3 de mayo | EE. UU. | Miami (Sprint)

22-24 de mayo | Canadá | Montreal (Sprint)

5-7 de junio | Mónaco | Mónaco

12-14 de junio | España | Barcelona-Cataluña

26-28 de junio | Austria | Spielberg

3-5 de julio | Gran Bretaña | Silverstone (Sprint)

17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps

24-26 de julio | Hungría | Budapest

21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort (Sprint)

4-6 de septiembre | Italia | Monza

11-13 de septiembre | España | Madrid*

24-26 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú

9-11 de octubre | Singapur | Singapur (Sprint)

23-25 de octubre | EE. UU. | Austin

30 de octubre – 1 de noviembre | México | Ciudad de México

6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo

19-21 de noviembre | EE. UU. | Las Vegas

27-29 de noviembre | Qatar | Lusail

4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina

*Sujeto a homologación del circuito FIA

Parrilla de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Max Verstappen / Isack Hadjar

George Russell / Andrea Kimi Antonelli

Fernando Alonso / Lance Stroll

Oliver Bearman / Esteban Ocon

Pierre Gasly / Franco Colapinto

Liam Lawson / Arvid Lindblad

Alex Albon / Carlos Sainz

Valtteri Bottas / Sergio Pérez

Valtteri Bottas / Sergio Pérez Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

