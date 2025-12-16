Es tendencia:
Desafío extra para Franco Colapinto: las siete carreras en las que debutará en la Fórmula 1 2026

El argentino tendrá, por primera vez, la oportunidad de arrancar la temporada de la Fórmula 1 desde cero.

Por Lautaro Tiburzio

Franco Colapinto durante el GP de Las Vegas.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 finalizó y, con la misma, el segundo año para Franco Colapinto en la máxima. El argentino se estrenó en 2024 piloteando para Williams, en reemplazo de Logan Sargeant, y continuó en Alpine durante el 2025 cuando ocupo el asiento que, en un principio, era de Jack Doohan.

Y si bien ya tiene un total de 27 carreras entre las dos temporadas, y hay nueve circuitos en los que ya corrió en dos ocasiones, el edición 2026 de la Fórmula 1 tendrá diversas pistas que el argentino no conoce en esta categoría.

A diferencia de Monza, Bakú, Singapur, Austin, México, Sao Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, en las que estuvo por duplicado en la F1, el año que viene tendrá la particularidad de que Franco Colapinto podrá comenzar la temporada desde la primera carrera. Por ende, conocerá los circuitos de principios de año.

¿Cuáles son esas pistas? Ni más ni menos que Australia, China, Japón, Bahréin, Arabia Saudita, Miami y la novedosa pista de Madrid, que hará su debut en la F1 en 2026 en lugar de Imola. Un desafío extra para Franco Colapinto en el inicio de la temporada que viene.

El calendario de la F1 en 2026

FECHA | PAÍS | EVENTO

  • 6-8 de marzo | Australia | Melbourne
  • 13-15 de marzo | China | Shanghái (Sprint)
  • 27-29 de marzo | Japón | Suzuka
  • 10-12 de abril | Baréin | Sakhir
  • 17-19 de abril | Arabia Saudita | Yedda
  • 1-3 de mayo | EE. UU. | Miami (Sprint)
  • 22-24 de mayo | Canadá | Montreal (Sprint)
  • 5-7 de junio | Mónaco | Mónaco
  • 12-14 de junio | España | Barcelona-Cataluña
  • 26-28 de junio | Austria | Spielberg
  • 3-5 de julio | Gran Bretaña | Silverstone (Sprint)
  • 17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps
  • 24-26 de julio | Hungría | Budapest
  • 21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort (Sprint)
  • 4-6 de septiembre | Italia | Monza
  • 11-13 de septiembre | España | Madrid*
  • 24-26 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú
  • 9-11 de octubre | Singapur | Singapur (Sprint)
  • 23-25 de octubre | EE. UU. | Austin
  • 30 de octubre – 1 de noviembre | México | Ciudad de México
  • 6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo
  • 19-21 de noviembre | EE. UU. | Las Vegas
  • 27-29 de noviembre | Qatar | Lusail
  • 4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina
    *Sujeto a homologación del circuito FIA
Parrilla de la Fórmula 1 2026

  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen / Isack Hadjar
  • Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon
  • Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto
  • Racing Bulls: Liam Lawson / Arvid Lindblad
  • Williams: Alex Albon / Carlos Sainz
  • Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez
  • Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto
