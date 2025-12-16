Proponen un cambio en el reglamento que podría modificar para siempre al pádel

Con la culminación del Masters de Barcelona, que tuvo a Beatriz González junto a Claudia Fernández y a Agustín Tapia con Arturo Coello como campeones, terminó una nueva temporada del Qatar Airways Premier Pádel, el circuito mundial más importante del deporte.

Después de este año, tanto algunos jugadores del circuito como directivos del mismo comenzaron a planificar cambios en el reglamento pensando en la próxima temporada, con el objetivo de hacer al deporte más vistoso y que tenga mayor dinámica, debido a la duración de varios encuentros.

En este contexto, hay un cambio que podría cambiar para siempre al deporte, debido a que comenzaron a plantear una variación en el reglamento. La misma está referida al deuce, debido a que años atrás dejó de existir el punto de oro para pasar a la diferencia, tal como ocurre en el tenis.

Franco Stupaczuk, jugador argentino que llegó a ser top 5 del mundo y que ganó dos mundiales, fue uno de los que propuso este cambio con el objetivo de hacer más dinámico al pádel. En conferencia de prensa, expresó su deseo de que eso se revise de cara al próximo año.

“Es importante. Creo que se está hablando de jugar tres ventajas y luego un punto de oro. Espero que lo tengamos claro para la próxima temporada”, fueron las palabras del chaqueño en rueda de prensa al ser consultado por la posibilidad del cambio de reglamento.

Desde la FIP hablaron sobre el posible cambio en el reglamento

En conferencia de prensa, directivos de la Federación Internacional de Pádel se refirieron al posible cambio en el reglamento para volver al punto de oro luego de tres ventajas cuando los game lleguen igualados en 40-40.

“El próximo año entrarán en vigor varios cambios reglamentarios, incluyendo la introducción de una tercera opción de puntuación. Este sistema se ha discutido dentro de la Federación Internacional de Pádel y también con Premier Pádel, además de en el Steering Committee, donde están representados jugadores, entrenadores, promotores, patrocinadores, televisiones y socios. Ahora queremos abrir una consulta también con los jugadores profesionales”, comentaron al respecto.

Y agregaron: “Debemos innovar el producto, anticipar cambios, protegiendo la esencia del pádel pero también la salud de los jugadores. Un ejemplo concreto: el primer game del partido entre Ari Sánchez y Paula Josemaría contra Alejandra Salazar y Martina Calvo duró 18 minutos y 30 segundos. Con el nuevo sistema de puntuación duraría unos 4 minutos y medio. Esto significa menos fatiga para los jugadores y más diversión para el público. Por eso hemos iniciado este proceso y lo completaremos escuchando a todos”.

Datos claves

Franco Stupaczuk propuso un sistema mixto de tres ventajas y punto de oro para 2025.

propuso un sistema mixto de para 2025. La FIP confirmó cambios en el reglamento para introducir una tercera opción de puntuación .

confirmó cambios en el reglamento para introducir una . El nuevo formato reduciría un game de 18:30 minutos a 4:30 minutos según estimaciones.

