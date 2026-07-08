Mientras juega el Mundial 2026, el inesperado guiño de Dani Olmo a Boca

El mediocampista, una de las figuras de la Roja en la Copa del Mundo, mencionó al Xeneize en un ping pong de preguntas y respuestas. Mirá el video.

La Selección de España está preparada para afrontar las instancias decisivas del Mundial 2026 con el objetivo de sumar su segunda estrella. Más allá de la máxima concentración del plantel, Dani Olmo aprovechó un mano a mano con la prensa para mencionar a Boca.

El mediocampista del FC Barcelona participó de un ping pong de preguntas y respuestas, en donde tenía que hacer mención a un equipo, dependiendo de la consigna del periodista. El jugador involucró al Xeneize en dos oportunidades a lo largo de la entrevista.

“¿Un equipo que me gustaría enfrentar? Boca Juniors. ¿Uno que me llamase la atención desde niño? Te diría también Boca Juniors“, soltó Olmo, que dejó en claro que le tiene cierto cariño al elenco de la Ribera. Luego, hubo menciones para otros equipos como Dinamo Zagreb, Real Madrid, Real Betis y Bayern Múnich.

Todas las respuestas de Dani Olmo

¿Equipo al que te gusta enfrentarte? El Madrid.

El Madrid. ¿Contra el que no te gusta jugar? Te diría un ex-equipo, contra el Dinamo Zagreb.

Te diría un ex-equipo, contra el Dinamo Zagreb. ¿Que te genera un buen recuerdo? El Bayern de Múnich.

El Bayern de Múnich. ¿Y un malo? El Bayern de Múnich también, nos ha quitado muchas alegrías en la Bundesliga con el Leipzig.

El Bayern de Múnich también, nos ha quitado muchas alegrías en la Bundesliga con el Leipzig. ¿Del que te impresiona su afición? Claro, no vale decir los nuestros, ¿no? El Osasuna.

Claro, no vale decir los nuestros, ¿no? El Osasuna. ¿Del que te gusta su estadio? Wembley.

Wembley. ¿Contra el que no te hayas enfrentado todavía y te gustaría? Boca, Boca Juniors.

Boca, Boca Juniors. ¿Que te llamase la atención de niño? Te diría también Boca Juniors.

Te diría también Boca Juniors. ¿Del que te guste su entrenador? El PSG, Luis Enrique.

El PSG, Luis Enrique. ¿Al que te gusta ver jugar? PSG.

PSG. ¿Por el que sientas admiración? El Dinamo Zagreb, por lo que viví allí.

🤔 PSG, Real Betis, Bayern, Boca Juniors, Real Madrid…



¿Qué tienen en común estos equipos? Que están en este test de Dani Olmo.



🇪🇸🇵🇹 España – Portugal, el lunes a las 21h. en La 1 y RTVE Play #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0ZEUbS1izY — Teledeporte (@teledeporte) July 6, 2026

El viejo guiño de Olmo a Boca

En enero, Dani Olmo participó de una serie de juegos con el youtuber Adri Contreras y mencionó al argentino con una consigna particular. “Yo tengo que decirte si prefieres a Maradona o Pelé y tu me contestas otro súper random que te guste“, fue lo que le plantearon al futbolista del club culé, que contestó: “Vamos a tirar uno bueno, ya que estamos“.

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Al comenzar el juego, fue contundente: “¿Maradona o Pelé? Yo soy más de Juan Román Riquelme, de Boca Juniors“. Rápidamente, ese fragmento se hizo viral y despertó los aplausos de los simpatizantes del Xeneize.

El fixture de los cuartos de final

*Hora de Argentina