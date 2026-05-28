Tras ser convocado al Mundial, Nico Paz asistió a La Bombonera para ver Boca – U.Católica

El volante de Como mirará el partido clave de la definición del Grupo D de la Copa Libertadores como un espectador más, apenas dos horas después de haber sido citado al Mundial.

Este jueves 28 de mayo se conocieron los 26 convocados que irán al Mundial 2026 con la Selección Argentina. Lionel Scaloni tomó ciertas decisiones importantes en la nómina, entre las que se encuentra Nico Paz.

El volante de Como, que podría regresar a Real Madrid luego de la Copa del Mundo, ya se encuentra en el país entrenando en el Predio de Ezeiza en la previa al viaje a los Estados Unidos para disputar el certamen continental.

Aprovechando su estadía en suelo albiceleste, Paz dirá presente este mismo jueves en La Bombonera, para ser un espectador de lujo del partido entre Boca y Universidad Católica de la última fecha de la Copa Libertadores.

El Xeneize se juega la clasificación a los octavos de final del certamen continental en condición de local y Nico Paz no se quiso perder el compromiso. Pese a que no lo reconoció en entrevistas o testimonios, el nacido en Tenerife es hincha de Boca, ya que incluso se lo ha visto con camisetas del club de la Ribera cuando era un niño.

Los tiempos coincidieron para que el volante de 21 años pueda presenciar el partido más importante del semestre del equipo de sus amores en La Bombonera. Apenas se confirmó su participación en el Mundial, el lungo enganche se fue a Brandsen 805 para ver a Boca. A él lo acompañarán Nicolás Capaldo, Alan Varela y Leonardo Balerdi, tres surgidos en el semillero xeneize.

✅ Nico Paz estará en La Bombonera esta noche para un duelo vital de Boca contra Católica en la #Libertadores.



🇦🇷 Luego de confirmarse que jugará el Mundial con Argentina, el volante de Como dirá presente en nuestra casa. Hace un tiempo se viralizó una imagen suya de chico con… pic.twitter.com/fgLiclRdSd — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) May 28, 2026

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Las formaciones de Boca y U. Católica

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Diaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Clemente Montes, Cristian Cuevas, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Los convocados de Argentina para el Mundial

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

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DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

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De qué cuadro es hincha Nico Paz

Surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid, sus buenos rendimientos en el Como de Italia lo metieron en el Mundial. Pese a que nació en Tenerife y que creció en España, siempre tuvo un fuerte apego con la Argentina, sobre todo por su papá, Pablo, ex futbolista del equipo nacional.

Luego de su debut con la Albiceleste, se conoció una foto de Nico de pequeño con la camiseta de Boca. En la imagen en cuestión se lo ve con una sonrisa de oreja a oreja mientras viste la casaca xeneize del año 2011, que lució Martín Palermo en su último campeonato como jugador profesional.

En síntesis

Nico Paz fue convocado este 28 de mayo para jugar el Mundial 2026.

fue convocado este 28 de mayo para jugar el Mundial 2026. La Bombonera recibe al jugador para ver el partido Boca contra Universidad Católica.

recibe al jugador para ver el partido Boca contra Universidad Católica. Nico Paz es hincha no reconocido de Boca, en base a una foto con la camiseta en 2011.