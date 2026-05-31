Nuevos códigos del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 para sobres gratis: cuáles son y cómo canjearlos

A 11 días del Mundial, los fanáticos continúan coleccionando las figuritas en la modalidad virtual.

El 11 de junio iniciará el Mundial 2026 y los fanáticos del fútbol recorren los kioscos para conseguir paquetes que les permitan completar el álbum de Panini. Sin embargo, también existe la posibilidad de coleccionar los clásicos cromos de forma virtual.

Hasta cuatro sobres por día pueden abrir los miles de usuarios que buscan completar este álbum virtual, tanto en la página web como en la aplicación para teléfonos móviles. Además de reclamar los paquetes diarios, hay otra opción para conseguirlos.

Periódicamente, Panini lanza nuevos códigos para que los coleccionistas puedan cargarlos a cambio de nuevos sobres. Hasta el momento, son 14 las contraseñas que se pueden intercambiar por paquetes.

Sobres adicionales cada día para el Álbum Virtual PANINI

Todos los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

Cómo cambiar figuritas en el álbum virtual

Por otro lado, en caso de que a un usuario le toquen figuritas repetidas, también tendrá la posibilidad de cambiarlas con otras personas. En la parte de área de cambios deberán poner el cromo repetido y allí elegirán si quieren uno en particular o cualquier repetida que no tenga.

Publicidad

¿Cómo descargar y acceder al álbum virtual?

Para tener tu álbum activo, PANINI, en conjunto con la FIFA y Coca-Cola, lanzó esta plataforma para que cualquier hincha con un celular o computadora pueda jugar.

Plataformas disponibles: Podés acceder desde tu navegador web buscando “FIFA World Cup 2026 Virtual Album” en el portal oficial de la FIFA, o descargando la aplicación oficial directamente desde la Google Play Store (para Android) o la App Store (para iOS). Registro: Es fundamental crearse una cuenta (podés vincular tu cuenta de Google o registrarte con un mail). Esto es clave porque te permite guardar tu progreso y no perder tus figuritas si cambiás de dispositivo. Sobres diarios: La aplicación te regala dos sobres gratis cada 24 horas.

Datos clave

14 códigos sirven para canjear sobres gratis en el Álbum Virtual PANINI.

sirven para canjear sobres gratis en el Álbum Virtual PANINI. El 11 de junio comenzará el Mundial 2026 para los fanáticos del fútbol.

comenzará el Mundial 2026 para los fanáticos del fútbol. Dos sobres gratis diarios entrega la aplicación oficial a los usuarios registrados.