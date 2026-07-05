Mientras se definen llegadas y salidas de delanteros en Boca, Adam Bareiro tiene fecha de regreso a las canchas

El futbolista está en la recta final del doble desgarro que sufrió y espera estar disponible para Arruabarrena en Copa Argentina.

Luego de los amistosos de pretemporada frente a Defensa y Justicia, Boca da vuelta a página y sigue preparándose de cara al primer compromiso oficial de la temporada, que será frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, esperará por contar con el delantero Adam Bareiro, quien aún no está a la par del grupo, por lo que no formó parte de los ensayos futbolísticos del pasado sábado frente al Halcón de Varela.

Tras sufrir un doble desgarro en el cierre del primer semestre, el ex San Lorenzo y River aún no recibió el alta médica, por lo que se encuentra entrenando diferenciado de sus compañeros. Su intención es estar en las canchas lo antes posible para volver a sumar minutos.

En este sentido, todo indica que a partir de la próxima semana se sumará junto al resto del plantel para seguir con su puesta a punto y así estar a disposición de Arruabarrena para enfrentar al Kiwi de Junín el próximo jueves 16 de julio, desde las 21.45 horas en el Marcelo Bielsa de Rosario.

Adam Bareiro está en la recta final de su recuperación.

De cara a este compromiso, se espera que Bareiro pueda estar presente, aunque no como titular, sino que como uno de los recambios en la ofensiva del Xeneize. Quien iniciaría como referencia de área sería Miguel Merentiel, que le ganó la pulseada tanto a Ángel Romero como a Milton Giménez.

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Luego de este duelo, el paraguayo intentará estar a disposición para los compromisos por las primeras fechas del Torneo Clausura, así como también para la llave de playoff de la Copa Conmebol Sudamericana, en la que el Xeneize se enfrentará a O’Higgins de Chile por un lugar en octavos de final.

El mercado de pases continúa en Boca

Pensando en la delantera del Xeneize, puertas adentro en la institución se encuentran expectantes a dos situaciones. Una de ellas es el regreso de Sebastián Villa, con quien ya tienen todo acordado desde lo contractual para que vuelva a ponerse la Azul y Oro tras tres años de su salida.

Para concretar su retorno tan solo falta llegar a un acuerdo con Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase. La diferencia entre las instituciones era de un millón de dólares, cifra que aumentaría el elenco de la Ribera para poder cerrar la contratación en los próximos días.

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Por otro lado, está la situación de Exequiel Zeballos. El ‘Changuito’ tuvo una charla con Rodolfo Arruabarrena y los dirigentes, en la que manifestó su deseo de marcharse del club en este mercado de pases, ya que no renovará su contrato, que termina el próximo 31 de diciembre.

De esta manera, deberá llevar una oferta formal para salir a través de una transferencia, debido a que de lo contrario no será tenido en cuenta y quedará marginado del plantel durante el próximo semestre, tal como ocurrió años atrás con el caso de Nicolás Valentini.

Datos claves

El director técnico Rodolfo Arruabarrena espera la evolución de Adam Bareiro para el próximo partido.

espera la evolución de Adam Bareiro para el próximo partido. El delantero Adam Bareiro busca recuperarse de un doble desgarro para el 16 de julio.

busca recuperarse de un doble desgarro para el 16 de julio. El futbolista Sebastián Villa tiene acordado su contrato para regresar al club tras tres años.