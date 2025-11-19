Mientras sigue relegado en Boca, Lucas Blondel apareció con Morena Beltrán en un sorpresivo posteo de Leandro Paredes

Tras quedarse con el primer puesto del Grupo A, Boca se prepara para recibir a Talleres de Córdoba en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura. Como en cada semana, los futbolistas se reunieron fuera del entrenamiento, y allí ocurrió una situación particular.

Es que, Leandro Paredes, el capitán del Xeneize, subió una historia en su cuenta de Instagram junto a otros futbolistas del plantel, y en la misma aparece Lucas Blondel, el lateral derecho que fue relegado por Miguel Ángel Russo, y que bajo la conducción de Úbeda tampoco ve minutos.

Además, en este posteo aparecen las parejas de cada uno de los jugadores presentes. Es por eso que también está allí Morena Beltrán, la periodista de ESPN que está en pareja con Blondel, y quien en más de una oportunidad subió llamativas historias a sus redes sociales con mensajes de fondo.

En esta historia, aparecen Kevin Zenón, Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Lautaro Blanco, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos, junto a sus respectivas parejas. Con esta foto, el capitán del elenco de la Ribera subió los emojis de cubiertos, más un plato y un corazón, dando a entender que se reunieron para cenar.

La historia de Leandro Paredes.

La particular situación de Lucas Blondel en Boca

Lucas Blondel no atraviesa sus días más felices en Boca, ya que casi no es tenido en cuenta por Úbeda. El marcador de punta, que cuando tuvo continuidad llegó a estar en la órbita de la Selección de Suiza, está tercero en la competencia interna por detrás de Juan Barinaga y Luis Advíncula.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca está interesado en Alan Lescano, la figura de Argentinos Juniors

El último partido oficial para el ex Tigre en la Primera División de Boca fue el 19 de mayo, en la derrota 1 a 0 ante Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura. Poco tiempo después, el marcador de punta jugó dos partidos con la Selección de Suiza y luego fue al Mundial de Clubes, donde no sumó ni un minuto.

Desde el regreso de Estados Unidos, casi no hubo participación para Blondel en la máxima categoría. Apenas fue convocado a tres de los dieciséis compromisos del club en este torneo. Por este motivo, al defensor lo autorizaron para jugar algún partido en Reserva.

En síntesis

El capitán de Boca, Leandro Paredes , compartió una foto en Instagram de una cena con varios compañeros, incluyendo a Lucas Blondel .

, compartió una foto en Instagram de una cena con varios compañeros, incluyendo a . En la foto se ve a Blondel junto a su pareja, la periodista de ESPN Morena Beltrán .

junto a su pareja, la periodista de ESPN . La reunión incluyó a los futbolistas Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Lautaro Blanco y Exequiel Zeballos.

Publicidad