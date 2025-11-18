La inesperada aparición de un jugador borrado de Boca en la Copa Potrero

El pasado lunes, los jugadores de Boca disfrutaron de un día libre luego de la victoria ante Tigre. La decisión de Claudio Úbeda de reencontrarse el martes le permitió a los futbolistas comenzar la semana haciendo otras actividades. Uno de ellos aprovechó para asistir a la Copa Potrero.

En este caso, se trata de Lucas Blondel, que se acercó al Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui para vivir en persona el certamen organizado por Sergio “Kun” Agüero. El lateral derecho, que jugó su último partido oficial en junio, solo hizo presencia y no disputó ningún partido.

La presencia de Blondel fue pura y exclusivamente para acompañar a su novia, Morena Beltrán, que se encontraba trabajando en el evento. De hecho, fue la propia periodista quien se encargó de compartir la imagen del jugador haciéndole el aguante.

Este martes, el plantel de Boca Juniors se reencontrará en el predio de Ezeiza con la certeza de que enfrentará a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación oficial, todo parece indicar que el compromiso será el domingo en La Bombonera.

La particular situación de Lucas Blondel en Boca

Lucas Blondel no atraviesa sus días más felices en Boca, ya que casi no es tenido en cuenta por Úbeda. El marcador de punta, que cuando tuvo continuidad llegó a estar en la órbita de la Selección de Suiza, está tercero en la competencia interna por detrás de Juan Barinaga y Luis Advíncula.

El último partido oficial para el ex Tigre en la Primera División de Boca fue el 19 de mayo, en la derrota 1 a 0 ante Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura. Poco tiempo después, el marcador de punta jugó dos partidos con la Selección de Suiza y luego fue al Mundial de Clubes, donde no sumó ni un minuto.

Desde el regreso de Estados Unidos, casi no hubo participación para Blondel en la máxima categoría. Apenas fue convocado a tres de los dieciséis compromisos del club en este torneo. Por este motivo, al defensor lo autorizaron para jugar algún partido en Reserva.

