A pesar de que el campeonato local todavía no llegó a su fin, los directivos de Boca ya están pensando en lo que ocurrirá en el próximo mercado de pases, donde Juan Román Riquelme buscará refuerzos de calidad para que, por el momento, Claudio Úbeda tenga un equipo competitivo.

Aún deben resolver qué sucederá con la continuidad del Sifón, quien está en el cargo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Pero en el mientras tanto, el mandamás boquense tiene en mente incorporar a Alan Lescano, la gran figura que posee Argentinos Juniors.

El Pipa pertenece en partes iguales al Bicho y a Gimnasia y Esgrima de La Plata, siendo este último el que se encuentra interesado en vender su porcentaje para subsanar las diferentes deudas económicas que agobian a la institución que, el próximo 29 de noviembre, tendrá elecciones presidenciales.

Hasta el momento, desde el Xeneize no realizaron ninguna oferta, pero sí irán con todo por el mediocampista ofensivo, el cual aparece en la órbita desde hace un largo tiempo. Según pudo saber BOLAVIP, desde La Paternal buscaron adquirir el 50% que posee el Lobo en 1.4 millones de dólares, pero la dirigencia comandada por Mariano Cowen desestimó la posibilidad de venderlo por dicha cifra.

Si bien no son reacios a una venta, quieren que mejoren la oferta, o en todo caso que llegue un club del exterior -en el pasado estuvo en la órbita de Palmeiras-. Como si fuese poco, Cristian Malaspina exige un total de 7 millones de la moneda estadounidense para vender su parte.

Alan Lescano, figura de Argentinos Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Los números de Alan Lescano en la actual temporada

A lo largo de la temporada 2025, el mediocampista ofensivo de 24 años lleva disputados un total de 38 partidos entre Torneo Apertura, Torneo Clausura y Copa Argentina. En los mismos convirtió nueve goles, aportó cinco asistencias y recibió seis tarjetas amarillas.

Alan Lescano reveló el interés de Boca

Una de las figuras del equipo comandado por Nicolás Diez es Alan Lescano, el mediocampista de 23 años, quien en la goleada 4-1 ante Racing se despachó con un gol para igualar el encuentro y que, en diálogo con TyC Sports, reveló que desde Boca lo sondearon en el último mercado de pases.

“De Boca no me llamó nadie. Se habían comunicado con mi representante por un tema de presupuesto”, confesó el volante ofensivo luego de la victoria de su equipo ante la Academia, refiriéndose a un diálogo que existió en el último mercado de pases del fútbol argentino.

“Conmigo no se comunicó nadie y mi representante tampoco me dio a entender que me iban a venir a buscar. Le habían preguntado y nada más que eso”, continuó al explicar que este diálogo no pasó de un sondeo debido a que desde el Bicho no estaban interesados en transferirlo.

