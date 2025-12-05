Es tendencia:
Los jugadores de Boca que podrían jugar el Mundial 2026

En el próximo año, hay varios integrantes del plantel que tienen chances de presenciar la máxima competencia.

Publicado por

Por julián mazzara

Leandro Paredes junto a Lautaro Blanco, Edinson Cavani y Milton Giménez.
© Rodrigo Valle/Getty ImagesLeandro Paredes junto a Lautaro Blanco, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Es un hecho. Ya se conocen los grupos del Mundial 2026, donde la Selección Argentina buscará repetir el título que consiguió en la edición que se disputó durante 2022, en Qatar. Y más allá de los países que serán firmes candidatos a ir por la gloria en el MetLife Stadium, el próximo domingo 19 de julio, habrá muchísimos futbolistas que formarán parte de la competencia.

Uno de los clubes argentinos que forma parte de la historia grande de los mundiales es Boca. Desde la primera edición, en 1930, hasta la fecha, fueron 32 los futbolistas que, luciendo la azul y oro, tuvieron la oportunidad de defender a su nación en el máximo certamen del planeta fútbol.

Debido a que en Qatar 2022 no hubo jugadores que pertenecían al club de La Ribera, la última participación fue en Rusia 2018 con un argentino (Cristian Pavón), un colombiano (Frank Fabra) y un uruguayo (Nahitan Nández). Con relación a la plantilla actual que lidera Claudio Úbeda, hay pocos integrantes que podrían decir presente.

A menos de que se incorporen futbolistas con actualidad en países que estén clasificados al torneo internacional, solamente sería Leandro Paredes el que formaría parte. Siempre y cuando no le ocurra algún imponderable.

  • Miguel Merentiel no suele ser convocado a la Selección de Uruguay por Marcelo Bielsa.
  • En mayo de 2024, Edinson Cavani se retiró del seleccionado uruguayo.
  • Ander Herrera no juega en el seleccionado español desde el 28 de marzo de 2017, ante Francia.
  • Williams Alarcón y Carlos Palacios no participan porque Chile no clasificó.
  • Frank Fabra no forma parte de la consideración de Néstor Lorenzo.
  • Luis Advíncula no participa porque Perú no clasificó.
  • Leandro Paredes es una fija dentro de la Selección Argentina. Estará convocado, a menos que una lesión se lo impida.
  • Lucas Blondel formó parte del proceso que llevó a Suiza a la clasificación. Pero su falta de rodaje en Boca hizo que perdiera terreno en el seleccionado europeo. Podría retornar en caso de sumar minutos en otro equipo, ya que en el Xeneize no se los darán.

Los grupos del Mundial 2026

Las sedes del Mundial 2026

  • Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
  • Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
  • Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
  • Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
  • Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
  • Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
  • Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
  • Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
  • New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
  • Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
  • San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
  • Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
  • Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
  • Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
  • Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

Los cruces del Repechaje Intercontinental

  • Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.
  • Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Los cruces del Repechaje UEFA

  • Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte
  • Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina
  • Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia
  • Semifinal 4: Polonia vs. Albania
  • Semifinal 5: Turquía vs. Rumania
  • Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo
  • Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda
DATOS CLAVES

  • Argentina buscará revalidar el título ganado en Qatar 2022 en el Mundial 2026.
  • Boca Juniors ha aportado 32 futbolistas a los mundiales desde la edición de 1930.
  • El único jugador actual de Boca con chances de ir al Mundial 2026 es Leandro Paredes (Argentina).
julián mazzara
Julián Mazzara

