Agenda del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, sábado 4 de julio, por los octavos de final

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual inicial los octavos de final con dos partidos.

Los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comienzan este sábado. Es que, este 4 de julio, se llevan a cabo los primeross partidos correspondientes a dicha instancia del certamen futbolístico más importante de todos.

Se trata de un sábado estelar, ya que cuenta con una nueva presentación de la Selección de Francia, uno de los candidatos al título. En el El Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, el subcampeón del mundo, se encuentra frente a frente con el combinado de Paraguay, buscando continuar con rendimiento ideal en la Copa del Mundo.

Pero, previamente, se desarrollará el cotejo entre Canadá y Marruecos, que en Qatar 2022 fue semifinalista. Dicho encuentro, entre norteamericanos y africanos se disputará en NGR Stadium de Houston.

PARTIDOS DEL SÁBADO 4 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Canadá vs. Marruecos

NGR Stadium (Houston), Estados Unidos

14:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

Paraguay vs. Francia

Lincoln Financial Field (Filadelfia), Estados Unidos

18:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TyC Sports y Claro.

El cuadro del Mundial 2026