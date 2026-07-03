Enzo Fernández reconoció cómo jugó Argentina ante Cabo Verde por el Mundial: “No podemos volver a entrar a medias aguas”

El tajante análisis del volante de la Selección tras vencer a su par africano en los 16avos de final.

Argentina sufrió de más. Muchísimo más de lo que se esperaba, pero a fin de cuentas, logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer por 3 a 2 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Ahora, el rival de turno en 8avos de final será Egipto, en un partido que se disputará en Atlanta el próximo martes a las 13:00.

Entre los múltiples jugadores argentinos que tomaron la palabra post triunfo agónico, uno de ellos fue Enzo Fernández. El volante disputó los 120 minutos pese a que no se encontraba en las mejores condiciones físicas. Luego del compromiso, el jugador de Chelsea rompió el silencio y fue muy autocrítico.

Más allá de la victoria, a Enzo no le gustó la actitud del seleccionado albiceleste en el duelo ante Cabo Verde: “Creo que nos costó los 10, 15 primeros minutos del segundo tiempo. Esto sirve de aprendizaje, no nos puede volver a pasar esto de entrar a medias aguas. Tenemos que corregir eso y seguir para adelante”.

🗣️ "NO PUEDE VOLVER A SUCEDER EL ERROR DE ENTRAR A MEDIAS AGUAS"



🎙️ Enzo Fernández, tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde en 16vos.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/zbphs79Qi2 — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

A la hora de revelar lo que le deja este partido a la Selección Argentina, el surgido en River destacó: “Todos los rivales son dificiles, esto es fútbol. Esto todo muy físico, hace mucho calor y todo eso nos pone en alerta“. De todas formas, también destacó la performance del rival de turno: “Hay que felicitar a Cabo Verde. Hizo un gran partido y nos puso en dificultades. Al final los detalles marcan la diferencia y merecimos pasar a la siguiente ronda”.

El análisis del partido y su estado físico

Enzo, además de todas sus declaraciones, fue muy elogioso con Lisandro Martínez y Cuti Romero: “Tenemos a los dos mejores centrales del mundo para mi gusto, es un privilegio jugar con ellos y estoy contento porque pudieron ayudar al equipo”.

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Por último, habló sobre su estado físico: “Me acalambré a los 75 minutos, no recuerdo. Me acalambré los dos gemelos pero pedí seguir. Después con las cosas que tomamos me ayudó para el calambre. Como dije antes, cuando me pongo la camiseta de la Selección es un plus extra que tengo que dar, me hace acordar a mi gente, mi familia, mi barrio y a todo el país”.

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4

Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston

Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia

Domingo 5

Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey

México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6

España – Portugal | 16:00 | Dallas

Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7

Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta

Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver

El cuadro del Mundial 2026