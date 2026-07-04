Mis puntajes de Argentina ante Cabo Verde: Messi, el mejor y Almada el más flojo

Ahora que ya bajó la espuma, el análisis completo de los jugadores de la Selección en el agónico pase a 8avos del Mundial.

En un partido vibrante y con una resolución que nadie esperaba, la Selección Argentina logró el ansiado pase a los octavos de final tras vencer 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Bajo un calor extremo y un diluvio en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo de Lionel Scaloni tuvo que apelar al sacrificio físico para sacar adelante un encuentro que desnudó serias falencias en la mitad de la cancha.

A pesar de que en la previa se esperaba que Cabo Verde fuera un equipo replegado, los africanos sorprendieron: no solo se defendieron bien, sino que movieron la pelota con criterio y lastimaron a una Argentina incapaz de cortar los circuitos de juego. Cada ataque rival terminaba en una jugada de peligro. Sin embargo, la jerarquía de un Lionel Messi celestial y la garra de la zaga central terminaron inclinando la balanza para la Albiceleste.

El boletín de calificaciones: Dudas en el medio y desgaste físico

Más allá de los héroes de la jornada, el equipo evidenció un desgaste físico notable y un déficit alarmante en la generación de juego por el centro del campo.