Mis puntajes de Argentina ante Cabo Verde: Messi, el mejor y Almada el más flojo

En un partido vibrante y con una resolución que nadie esperaba, la Selección Argentina logró el ansiado pase a los octavos de final tras vencer 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Bajo un calor extremo y un diluvio en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo de Lionel Scaloni tuvo que apelar al sacrificio físico para sacar adelante un encuentro que desnudó serias falencias en la mitad de la cancha.
A pesar de que en la previa se esperaba que Cabo Verde fuera un equipo replegado, los africanos sorprendieron: no solo se defendieron bien, sino que movieron la pelota con criterio y lastimaron a una Argentina incapaz de cortar los circuitos de juego. Cada ataque rival terminaba en una jugada de peligro. Sin embargo, la jerarquía de un Lionel Messi celestial y la garra de la zaga central terminaron inclinando la balanza para la Albiceleste.
El boletín de calificaciones: Dudas en el medio y desgaste físico
Más allá de los héroes de la jornada, el equipo evidenció un desgaste físico notable y un déficit alarmante en la generación de juego por el centro del campo.
|Jugador
|Puntaje
|Análisis del rendimiento
|Dibu Martínez
|7
|Seguro por arriba y armando con los pies. Salvó al equipo con un atajadón sensacional de tiro libre al ángulo.
|Nahuel Molina
|5
|Sufrió los embates de los extremos rápidos de Cabo Verde. Mejor abriendo espacios sin pelota, pero desperdició un mano a mano inmejorable.
|Lisandro Martínez
|9
|El Butcher del Manchester United jugó el partido de su vida. Asistencia para el 1-0 y autor del gol en el 2-1 parcial. Impecable en todas sus intervenciones
|Cuti Romero
|8
|Un animal competitivo. Arrastraba una molestia en la rodilla, pero no perdió un solo duelo. Cortó y sacudió en la mitad de la cancha cuando fue necesario, y coronó su actuación consagratoria con el gol definitivo que selló la clasificación en el suplementario.
|Facundo Medina
|5
|Tuvo responsabilidad en el gol del rival y la pasó mal en la marca. Terminó fusilado físicamente y debió ser reemplazado.
|Rodrigo De Paul
|5
|Scaloni decidió sacarlo justo cuando estaba mostrando su mejor versión en el partido.
|Enzo Fernández
|4.5
|Agotado. No logró hacer pie en una mitad de la cancha que nunca funcionó.
|Alexis Mac Allister
|4.5
|Al igual que Enzo, el cansancio físico le pasó factura y no pudo imponer condiciones en el medio.
|Thiago Almada
|4
|No debió salir a jugar el segundo tiempo. Estuvo flojo, sin verticalidad y le costó mucho asociarse en espacios reducidos.
|Lionel Messi
|10
|El mejor de todos los tiempos. La Cabra jugó un partido perfecto. Asistió a Lisandro Martínez en el primer gol, convirtió el suyo, y generó incontables situaciones (como el mano a mano que le sirvió a Molina o el remate que le tapó magistralmente el arquero Vozinha). Hizo todo lo que pedía el partido
|Lautaro Martínez
|4.5
|Un partido flojo. Sin embargo, cuando empezaba a ser más prolijo pivotando (dejó a Messi de cara al gol en una tapada de Vozinha), fue sustituido.
|INGRESARON
|Julián Álvarez
|5
|Aportó su habitual presión incansable, pero le costó con la pelota. Da la sensación de no estar al 100% desde la confianza y lo físico.
|Nicolás Tagliafico
|6
|Entró con firmeza en el complemento, aportó presión en el medio y no sufrió en la marca defensiva.
|Nicolás González
|7
|Ingresó de gran manera. Ganó de arriba, se proyectó y aportó muchísimo por la banda, aunque terminó con un golpe en el tobillo.
|Leandro Paredes
|6
|Buen ingreso. Le dio prolijidad al circuito de pases y colaboró trabando en los costados.
|Gonzalo Montiel
|–
|Jugó pocos minutos como para ser calificado, pero sufrió de entrada con los tres extremos rivales.