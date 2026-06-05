Huracán y Boca ofrecieron el Ducó y La Bombonera para velar al Indio Solari

El dolor del pueblo argentino es inmenso. A los 77 años, falleció Carlos Alberto Solari y dejó un vacío muy grande en la escena musical, como así también en la futbolera, ya que varias frases de sus canciones fueron hechas bandera, como así también algunos títulos de sus canciones.

La masividad que generó con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue muy grande. Incluso, durante su etapa como líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Indio llegó a reunir a medio millón de personas para su última aparición física en un escenario, en 2017, en Olavarría.

Si bien resta la confirmación del lugar, la familia del mítico cantante ya avisó que este sábado 6 de junio lo velarán. Y luego de que Javier Milei como Martín Menem negaran la posibilidad de que el cortejo fúnebre se realice en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación, quienes ofrecieron sus respectivos estadios fueron Huracán y Boca.

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El cancionero de Los Redondos en el fútbol argentino

Pese a ser una de las bandas más icónicas y populares de Argentina, no son muchas las hinchadas que entonan canciones de Los Redondos en sus tribunas. Atlanta tiene su versión de La Bestia Pop, Atlético Tucumán una de Jijiji, mientras que Argentino de Quilmes supo cantar la suya de El Pibe de los astilleros.

El costado futbolero del Indio

En más de una oportunidad, Carlos Solari dejó en claro su amor por Boca y por Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, en 2025 lo respaldó públicamente en diálogo con El Canciller: “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan”.

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Además, agregó: “A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”.

El Indio Solari junto a Juan Román Riquelme.

Por otro lado, en 2024 había dicho: “No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo“.