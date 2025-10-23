Tras ser figura en el Mundial Sub 20 y a la espera de una chance en Boca, Dylan Gorosito reveló su próximo objetivo: “Mi sueño a seguir”

No caben dudas que tuvo un excelente desempeño en el Mundial Sub 20, fue uno de los mejores futbolistas de la Selección Argentina e hizo lo suficiente para empezar a ser tenido en cuenta en Boca. En ese sentido y ya de regreso en el país, Dylan Gorosito rompió el silencio en una entrevista exclusiva, donde se refirió a cuáles son sus próximos objetivos en su carrera.

Después de un fantástico nivel en la Copa del Mundo juvenil, el lateral derecho demostró con creces que está listo para ser una de las opciones en el plantel profesional del Xeneize. Ni bien volvió al predio que posee la institución en Ezeiza, siguió entrenándose con sus compañeros de Reserva, debido a que es un puesto sobrepoblado en Primera y con hombres de experiencia.

Lo cierto es que este jueves brindó una entrevista exclusiva con El Canal de Boca y dejó una frase que podría ser un mensaje encriptado. Lejos de gambetear la pregunta sobre cuál es su próximo objetivo en su prometedora carrera, Gorosito no tardó en responder y, con mucha contundencia, sentenció: “Hoy el sueño es jugar en La Bombonera, ese es mi sueño a seguir“.

Dylan Gorosito, futbolista de la Selección Argentina Sub 20 y de Boca.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el marcador de punta de apenas 19 años y que sueña con ganarse un lugar en Boca a partir del 2026, amplió su discurso al respecto. “Creo que se trabaja día a día, con paciencia y siempre yendo para adelante“, deslizó sobre dónde está la clave para poder asentarse en un plantel de tanta jerarquía como el Xeneize.

En cuanto su desempeño individual durante el Mundial Sub 20, donde estuvo entre los mejores jugadores de la Selección Argentina, también hizo una mención. “Fue una experiencia única, la verdad que lo disfruté un montón. Fue un torneo muy bueno de todos, pero bueno, no se dio al final como queríamos. Igual fue muy lindo”, expresó el lateral derecho de gran futuro.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a su tremendo golazo en la Copa del Mundo juvenil ante Italia, donde recién ingresado gambeteó a varios rivales y definió ante la salida del arquero, Gorosito confesó: “Fue un momento donde no sentía que era yo”. Para completar su discurso sobre dicha jugada y con una pizca de ironía, Dylan también destacó: “Esa jugada que hice no la podía creer“.

Tweet placeholder

Los próximos partidos de Boca

27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

16 de noviembre: posibles octavos de final del Torneo Clausura 2025

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Dylan Gorosito , lateral derecho de 19 años , jugó en el Mundial Sub 20 con Selección Argentina .

, lateral derecho de , jugó en el con . Dylan Gorosito es actualmente futbolista de la Reserva de Boca Juniors .

es actualmente futbolista de la de . Su próximo objetivo, según el propio jugador, es “jugar en La Bombonera”, el estadio de Boca.