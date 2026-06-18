El juvenil, recién llegado de su experiencia en la Selección Argentina, es el elegido por los simpatizantes para heredar el mítico dorsal.

Luego de que Rodolfo Arruabarrena le bajara el pulgar a Edinson Cavani, la 10 de Boca se quedó sin dueño. El dorsal que supo usar Juan Román Riquelme, al igual que otros ídolos del club como Diego Armando Maradona y Carlos Tevez, quedó libre y espera por un heredero.

La lista de candidatos no tardó en aparecer. Jugadores como Leandro Paredes, Tomás Aranda y Alan Velasco ganan terreno, ya sea por experiencia o por posición. Además, no se descarta que alguna cara nueva pueda quedarse con ese dorsal. Mientras tanto, los hinchas eligieron.

Como no podía ser de otra manera, Bolavip realizó una encuesta para los hinchas de Boca, con el objetivo de conocer su postura acerca de quién debe quedarse con el número 10. Rápidamente, los simpatizantes arrojaron un resultado contundente.

Los hinchas de Boca quieren que Tomás Aranda use la 10

La gran mayoría de los hinchas de Boca quiere que el nuevo dueño de la número 10 de Boca Juniors sea Tomás Aranda. El juvenil de 19 años, una de las grandes figuras del equipo en el primer semestre, es el favorito del público en el canal de WhatsApp “Yo soy de Boca”. Cabe recordar que actualmente utiliza utiliza el 36.

En segundo lugar quedó Leandro Paredes, portador de la 5 desde su regreso desde Roma, pero con muchos menos votos que el pibe. El podio lo cierran los que opinan que el número debería quedar vacante al menos hasta fin de año.

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Arruabarrena espera por Aranda

Tomás Aranda está próximo a sumarse a las filas de Rodolfo Arruabarrena para iniciar la pretemporada con Boca Juniors. De todas formas, todavía resta definir si el jugador se incorporará esta semana o si le darán algunos días para que se tome vacaciones.

Cabe remarcar que, desde el último compromiso del elenco de la Ribera ante Universidad Católica, Aranda viajó automáticamente a Estados Unidos para sumarse a la Selección, lo que le impidió tener días de descanso.

Síntesis

Tomás Aranda es el favorito de los hinchas de Boca para usar la camiseta 10 .

es el favorito de los hinchas de Boca para usar la camiseta . El juvenil Tomás Aranda tiene 19 años y actualmente utiliza el dorsal número 36 .

y actualmente utiliza el dorsal número . El técnico Rodolfo Arruabarrena rechazó a Edinson Cavani, dejando vacante la camiseta 10 de Boca.