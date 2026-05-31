La Bombonera, River y Boca: Wilmar Roldán destacó los escenarios más complicados de su carrera

El colombiano de 46 años se prestó a un ping pong y allí eligió a los tres mejores jugadores que le tocó dirigir en su trayectoria.

Wilmar Roldán es uno de los árbitros sudamericanos de mayor experiencia. La Conmebol lo suele ubicar siempre en partidos de privilegio y eso se debe a su trayectoria. A sus 46 años, el antioqueño se prestó a un ping pong en el cual destacó a La Bombonera como el estadio más caliente, al River vs. Boca como uno de los clásicos más difíciles de dirigir y a Alexis Mac Allister como uno de los futbolistas que más lo cansó.

En diálogo con ESPN, el árbitro colombiano también recordó el picante duelo entre Corinthians y Boca por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2012, además se quedó con dirigir una final de Copa Libertadores por sobre un Mundial y también reveló cuál fue la excusa más extraña que le dio un jugador.

Roldán eligió a su top 3 de mejores jugadores que arbitró

Entre las preguntas del ping pong, al colombiano le consultaron cuál fue el mejor jugador al que dirigió y no pudo quedarse con uno solo. Roldán destacó en su top 3 a Ronaldinho, Messi y Cristiano Ronaldo. Por otro lado, le consultaron cuál fue el jugador más rápido que vio en una cancha y allí no dudó: Robben.

Wilmar Roldán. (Foto: Getty).

Las respuestas de Wilmar Roldán

Estadio con más presión: La Bombonera

La Bombonera Mundial o final de Libertadores: final de Libertadores

final de Libertadores Mejor jugador que arbitraste: Ronaldinho, Messi y Cristiano Ronaldo

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DATOS CLAVE

Wilmar Roldán destacó a La Bombonera como el estadio más caliente del continente.

destacó a La Bombonera como el estadio más caliente del continente. El árbitro colombiano eligió dirigir una final de Copa Libertadores por sobre un Mundial.

por sobre un Mundial. El clásico River vs. Boca fue señalado como uno de los más difíciles de dirigir.