La Bombonera, River y Boca: Wilmar Roldán destacó los escenarios más complicados de su carrera

Wilmar Roldán es uno de los árbitros sudamericanos de mayor experiencia. La Conmebol lo suele ubicar siempre en partidos de privilegio y eso se debe a su trayectoria. A sus 46 años, el antioqueño se prestó a un ping pong en el cual destacó a La Bombonera como el estadio más caliente, al River vs. Boca como uno de los clásicos más difíciles de dirigir y a Alexis Mac Allister como uno de los futbolistas que más lo cansó.
En diálogo con ESPN, el árbitro colombiano también recordó el picante duelo entre Corinthians y Boca por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2012, además se quedó con dirigir una final de Copa Libertadores por sobre un Mundial y también reveló cuál fue la excusa más extraña que le dio un jugador.
Roldán eligió a su top 3 de mejores jugadores que arbitró
Entre las preguntas del ping pong, al colombiano le consultaron cuál fue el mejor jugador al que dirigió y no pudo quedarse con uno solo. Roldán destacó en su top 3 a Ronaldinho, Messi y Cristiano Ronaldo. Por otro lado, le consultaron cuál fue el jugador más rápido que vio en una cancha y allí no dudó: Robben.
Wilmar Roldán. (Foto: Getty).
Las respuestas de Wilmar Roldán
- Estadio con más presión: La Bombonera
- Mundial o final de Libertadores: final de Libertadores
- Mejor jugador que arbitraste: Ronaldinho, Messi y Cristiano Ronaldo
- Ambiente más bravo en un partido: final de Copa Libertadores entre Boca y Corinthians, en el Pacaembú
- Mejor clásico colombiano para arbitrar: Atlético Nacional vs. DIM
- Jugador más rápido que te tocó arbitrar: Robben
- Excusa más rara que le dio un futbolista: “Me compré un reloj que me dio la NASA”
- Hinchada argentina, brasileña o colombiana: los hinchas argentinos son los más diferentes
- Más difícil de dirigir un Boca-River o un Brasil-Argentina: un Boca vs. River
- Un partido con el que te quedarías de toda su carrera: final de Copa América entre Argentina y Chile
- Tarjeta amarilla más difícil de sacar: a los jugadores buena gente
- Futbolista que más habla y lo cansa: Mac Allister en sus inicios
DATOS CLAVE
- Wilmar Roldán destacó a La Bombonera como el estadio más caliente del continente.
- El árbitro colombiano eligió dirigir una final de Copa Libertadores por sobre un Mundial.
- El clásico River vs. Boca fue señalado como uno de los más difíciles de dirigir.