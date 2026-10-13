Por qué no juega Merentiel hoy en Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026

El delantero uruguayo no aparece entre los titulares para el partido de ida. El motivo de su ausencia.

En La Bombonera, Boca Juniors abre este martes la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 ante Vasco da Gama. El Xeneize buscará un resultado positivo para encaminar su clasificación a la gran final del campeonato internacional en Barranquilla.

A pocas horas del pitazo inicial, sorprendió la ausencia de Miguel Merentiel entre los titulares del club de la Ribera. A pesar de que no irá de arranque, el uruguayo estará disponible para sumar desde el banco de suplentes, si así lo dispone Rodolfo Arruabarrena.

El motivo de su ausencia es simplemente la decisión técnica del DT, que prefirió poner de arranque a Enner Valencia en su lugar. El ecuatoriano, con buen aporte goleador en los últimos partidos, estará acompañado en el ataque por Leonel Flores.

De esta manera, el Xeneize jugará sin dos de sus principales líderes, ya que Leandro Paredes no está disponible tras haber sufrido un desgarro el último viernes ante Instituto en el marco del Torneo Clausura 2026.

Valencia le ganó la pulseada a Merentiel. (Foto: Getty)

La formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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